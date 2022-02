Scholz: “Putin no vencerá”

El canciller Olaf Scholz condenó enérgicamente este jueves el ataque de Rusia a Ucrania. “Estamos presenciando el comienzo de una guerra como no hemos visto en Europa en más de 75 años”, aseguró en un discurso televisado en que habló de un “día terrible para Ucrania” y un “día oscuro para Europa”. La situación en Alemania se percibe con extraordinaria gravedad. Las acciones de Rusia son un ataque a un país soberano independiente y, según el nuevo canciller germano, nada ni nadie puede justificar eso. “Es un intento por cambiar a la fuerza las fronteras dentro de Europa, y tal vez borrar a un país entero del mapa mundial”. Algo que sucede no muy lejos de Alemania. “A dos horas de vuelo desde Berlín, las familias están sentadas en refugios antiaéreos. Mujeres, hombres y niños temen por sus vidas”, añadió Scholz. En su discurso, el canciller aseguró asimismo que había expresado su total solidaridad con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, a través de una llamada telefónica.

Desde Berlín se ha dejado claro en numerosas ocasiones que no se aceptará la violación de Rusia de la soberanía de Ucrania y -como aseguró Scholz- con este ataque, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha retrocedido en el tiempo. “Ya no hay vuelta atrás al siglo XIX, cuando las grandes potencias decidieron sobre las pequeñas ni a la Guerra Fría, cuando las superpotencias dividieron el mundo”, aseguró el mandatario que una vez más aludió a las reiteradas ocasiones que insistió llegar a un buen fin a través de la diplomacia. “Esta es la guerra de Putin, solo él es el responsable de todo esto”, exclamó Scholz que asimismo apeló al mandatario ruso: “abandona la lucha, retira las tropas rusas de Ucrania y revoca el reconocimiento ilegal de las regiones de Donetsk y Lugansk”.

Según Scholz, su gobierno confió en el diálogo hasta el final: “Teníamos esperanza, pero no éramos ingenuos”. Ahora, y a las sanciones que se decidieron tras el reconocimiento de las llamadas “Repúblicas Populares” seguirán otras cuyo objetivo, según el líder alemán, será “dejar claro a los líderes rusos que pagarán un alto precio por esta agresión”. En esa línea, advirtió al Kremlin que no apunte a otros países después de su ataque a Ucrania. Los aliados occidentales están “de acuerdo en evitar más acciones con todos los medios que tenemos a nuestra disposición” y advirtió “Putin no debe subestimar la determinación de la OTAN de defender a todos sus miembros”. Esto se aplica “expresamente a nuestros socios en los Estados bálticos, Polonia, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia, sin condiciones ni peros”, añadió. “Alemania y sus aliados saben cómo protegerse”. Ahora, la tarea es garantizar que el conflicto no se extienda a otros países europeos. “Estamos decididos y actuamos como uno solo, esa es nuestra fuerza como democracias libres. Putin no vencerá”, concluyó.