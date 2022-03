El angustioso éxodo de los ucranianos que escapan de la guerra

La vida de Lubov ha cambiado radicalmente en las últimas dos semanas. Tiene 28 años y acaba de cruzar la frontera polaca, junto a su hermana Anna de 31, su próxima parada es la estación de trenes de Przemysl, a pocos kilómetros del paso fronterizo de Medyka. Llevan cuatro días de viaje desde Uman, en la provincia de Cherkasi. Un amigo las acercó a la estación de autobuses de su ciudad y a partir de ahí, entre autobuses, coches y trenes lograron llegar hasta Polonia. “Escuchamos que la ciudad sería bombardeada, me fui para poder volver y cuando termine la guerra regresar y reconstruir mi país”, cuenta Anna entre lágrimas. “En realidad aun no soy capaz de procesarlo todo, nunca me imaginé vivir una guerra, abandonar mi país, mi casa, todo por lo que mi familia ha trabajado”, continua Lubov. Las dos hermanas regentaban una tienda de comestibles, heredada tras la muerte de sus padres.

La guerra en Ucrania ha provocado el mayor éxodo desde la guerra de los Balcanes. Según el gobierno polaco, hasta 700.000 refugiados han cruzado la frontera desde que estalló el conflicto. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estima que hasta 1.5 millones de personas cruzarán a territorio polaco en las próximas semanas.

Anna espera en la cola para conseguir billetes de tren para ambas, quieren irse en el primer tren que salga de la estación. Media hora después, los horarios de los trenes deciden su destino: Cracovia. No tienen familia o amigos en la ciudad, “estoy segura que será temporal, intentaremos volver a empezar, somos jóvenes y podemos hacerlo, pero tengo la esperanza de volver a Ucrania”, dice Lubov.

Millones de personas en Ucrania están tomando decisiones que no se hubieran imaginado hace dos semanas. Profesores, mecánicos, expresidentes, todos han tomado las armas con el objetivo de resistir. Los trabajadores de la construcción en Polonia están abandonando un lucrativo empleo para cruzar la frontera. Anatoli lleva una mochila en la que solo caben un par de botas, una muda y medicamentos básicos. Cruza el paso fronterizo de Medyka sin mirar atrás “es mi deber”, dice y se despide.

La valentía del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sorprendió al mundo. Se quedó en el país para luchar y personificar el heroísmo de la resistencia ucraniana. Diversa, tolerante y comprometida con la libertad y la democracia. El marido de Olga decidió unirse a las fuerzas militares y luchar, “él nunca había tocado un arma, es abogado, pero en Kiev no hay otra opción”, cuenta mientras intenta organizar sus maletas y dar de comer a sus dos gatos, recién llegada a la estación de tren de esta pequeña localidad de Przemysl; Sasha, su hija de 12 años, lleva arrastrando una maleta rosa dos días, cuando salieron de la capital ucraniana. Olga dejó atrás a su marido Yuriy y a su hijo de 20 años, “volveré a verlos”, dice convencida y con una entereza que sorprende.

La estación de trenes Przemysl es un hervidero de personas a cualquier hora; los voluntarios se han volcado con esta ciudad y con los refugiados. Su objetivo principal es cubrir las necesidades básicas de los más vulnerables cuando llegan a territorio europeo. “Lo primero es ofrecerles algo caliente para tomar, después algo de ropa de abrigo”, apunta Magdalena Wilim, voluntaria. “Algunos necesitan ayuda médica, tenemos ambulancias trabajando las 24 horas y un grupo de psicólogos especializados en niños”, continúa.

La gran mayoría de las personas que llegan hasta aquí son mujeres y niños; seguidos de personas mayores. Entre tanto ir y venir de autobuses y trenes a primera hora de la mañana de ayer, de repente un niño entra en pánico, el pequeño Alan ha perdido de vista a su madre por 30 segundos, lo rodean un par de guardias polacos que no pueden tranquilizarlo; grita y llora perdiendo el aliento. “No puede separarse de mí, lo ha pasado muy mal dejando a su padre”, cuenta su madre Angelika que lleva a una niña más de un año en brazos. En Ucrania dejaron a su marido y a sus suegros, que se negaron a abandonar su casa en el sur del país.

Ucrania pasó en poco tiempo de ser un lugar lejano e incomprendido, a una parte de lo que la gente piensa cuando quieren referirse a Europa. Desde hace 11 días, el presidente ruso Vladimir Putin está asesinando a cientos de miles de sus vecinos y empobreciendo a una nación.

Con las tropas y equipo militar apostados durante meses en la frontera ucraniana muchos creyeron que la única solución concebible era el diálogo, con una guerra desatada Putin ha hecho que los gobiernos de todo el mundo empiecen a plantearse que, incluso en territorios donde las democracias están consolidadas, la guerra ya no es imposible.

Según la administración polaca, hasta un 75% de los ucranianos que cruzan su frontera se quedarán aquí. El resto, prefiere irse a Alemania o Reino Unido, entre otros. En la estación de Przemysl, los cargadores y los lugares con una conexión eléctrica son los más cotizados mientras esperan su próximo destino. Quienes deben esperar uno o dos días para su siguiente conexión se quedan en supermercados transformados en refugios temporales donde la comida caliente, artículos de limpieza, ropa de abrigo y los osos de peluche no faltan.