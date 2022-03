“La membresía de Ucrania en la UE es una posibilidad remota en este momento”

¿Cómo puede la UE demostrar que está con Ucrania, como demandó Zelenski?

Desde la perspectiva ucraniana, la forma óptima de apoyo sería otorgar a Ucrania el estatus de país candidato y luego admitirlo en la UE de manera expedita. ¿Puede suceder? Hace 10 días, esto sería fantasía política. Pero la UE ha mostrado una enorme determinación e impuso severas sanciones a Rusia, el tipo de sanciones que también perjudicarán a los Estados y consumidores europeos. Bajo esta luz, todo parece posible en este momento, aunque la membresía completa es una posibilidad remota en este momento.

¿Por qué la UE responde tan rápido?

La UE ha estado trabajando en su Política Exterior y de Seguridad Común desde la década de los noventa. Pero siempre ha habido lo que llamamos brecha entre capacidades y expectativas. Las expectativas de la acción resuelta y unificada de la UE en las relaciones internacionales siempre han superado las capacidades de la UE para cumplir realmente. En este momento, vemos un nivel sin precedentes de unidad y determinación de la UE. ¿Por qué ahora? Creo que es la combinación de tres factores. Primero, esta guerra se parece más a las guerras mundiales originadas en Europa que a los conflictos más recientes en Irak o Afganistán. En segundo lugar, hay un agresor claro, un solo país. En tercer lugar, es la escala de la agresión. Hubo muchas especulaciones de antemano, pero pocas predijeron una invasión a gran escala de todo el país.

¿Podrá entrar Ucrania en la UE?

En este momento, las emociones están volando alto y es más fácil comprometerse de lo que puede ser el caso, digamos, dentro de un año. Creo que es poco probable que Ucrania se una a la UE a corto plazo, y ya se escucha cierto escepticismo en la UE. Sin embargo, lo que probablemente cambiará es la perspectiva general sobre la membresía de Ucrania en la UE. Hasta ahora, la relación de Ucrania con la UE se ha abordado a través de la lente de la Asociación Oriental y la Política Europea de Vecindad, ninguno de los cuales son instrumentos para la ampliación de la UE. Pero ahora las discusiones cambiarán hacia otorgar a Ucrania el estatus de candidato, y habrá un fuerte cabildeo para esto por parte de países como Polonia.

¿La invasión de Ucrania acelerará la defensa común europea?

Estas conversaciones se remontan a Javier Solana, cuando era alto representante de Política Exterior de la UE. La Estrategia Global de la UE de 2016 presenta los mismos argumentos, y ha habido llamadas de personas como el presidente Macron para que la UE se convierta en un actor de seguridad más poderoso. Creo que la guerra en Ucrania favorecerá a aquellos en la UE que quieren ver que la Unión desarrolle una identidad militar más fuerte, aunque no estoy convencido de que esta sea la dirección correcta para la Unión Europea. Al final, me gustaría ver a la UE más como una potencia civil que militar. También me gustaría que la UE mantuviera abierta la puerta a la diplomacia, aunque sea por poco. Nada bueno en las relaciones internacionales sale de cerrar la puerta sin intención de volver.