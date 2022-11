Así es el futuro caza ultrasecreto de EE UU que podría convertirse en el mejor de la historia

La compañía norteamericana Lockheed Martin presentó el mes pasado una nueva imagen de su avión NGAD (Next Generation Air Dominance), un nuevo caza de sexta generación con el que EE UU aspira a dominar el combate aéreo y a la vez cambiar radicalmente la manera en que se desarrollan y producen estas aeronaves de vanguardia.

Y es que las Fuerzas Aéreas estadounidenses desconfían del avance de las nuevas tecnologías de los cazas de países como Rusia y, sobre todo, China, a pesar de que los cazas de quinta generación, como el F-22 y el F-35, siguen siendo plataformas punteras en el mundo.

Este proyecto de sexta generación de EE UU se encuentra todavía en las fases preliminares de diseño, y aún no ha entrado en la fase de ingeniería, fabricación y desarrollo. La USAF ha declarado que tiene la intención de poner en marcha un NGAD antes de finales de esta década.

Como es lógico, la USAF ha mantenido en secreto el programa NGAD. No obstante, lo que sí que se sabe del futuro caza de EE UU es que el diseño del NGAD se aleja del de los aviones de combate tradicionales y se asemeja más a un avión invisible de gran alcance, una especie de bombardero B-21 a menor escala. Un antiguo comandante del Comando de Combate Aéreo norteamericano, el general Herbert “Hawk” Carlisle, ya afirmó en 2017 que el NGAD podría ser un “avión de combate de penetración”, con gran alcance y más difícil de detectar por el radar que los modelos anteriores.

Estas aeronaves de sexta generación controlarán enjambres de drones de combate desechables y dispondrán de armas de alta energía capaces de derribar misiles aire-aire y tierra-aire para defenderse de ataques enemigos. Los cazas NGAD tendrán un coste inicial más caro pero, según la fuerza aérea norteamericana, su diseño permitirá que las siguientes generaciones sean mucho más baratas.

La filosofía modular de los NGAD permitirá cambiar bloques de hardware y software para tener nuevas generaciones siempre con la última tecnología, “tuneados” para adaptarse a unas condiciones tácticas y estratégicas que están cambiando a un ritmo nunca visto en la historia bélica del planeta. Con ese ritmo de desarrollo y despliegue, estos nuevos aviones de EE UU tendrán vidas más cortas que los actuales, algo que también contribuirá a reducir el coste operativo de los programas. El F-35 tiene una vida operativa estimada de unas cinco décadas, pero los NGAD sólo durarán de 12 a 15 años.

A día de hoy, las Fuerzas Aéreas estadounidenses ya han probado un prototipo secreto del NGAD que “ha batido un montón de récords” establecidos por aviones como el F-22. Es bastante probable que el caza futurista de EE UU cumpla plenamente con sus nuevos objetivos operacionales.

En 2030 debería ya saberse, pero los expertos no creen realmente que el programa NGAD esté listo para antes de que acabe esta década. John Venable, miembro de la Heritage Foundation y antiguo piloto de la USAF, declaró a Defense News que “podría ocurrir [para 2030], pero las probabilidades están en contra de que ocurra”.

Heather Penney, otra ex piloto de la USAF y ahora miembro del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, piensa igual. “Tengo un gran escepticismo en cuanto a que el NGAD alcance una producción significativa a pleno rendimiento… a finales de la década”, aseguró. “Sería realista esperar que la producción a pleno rendimiento no se produzca hasta algún momento de la década de 2030. Me encantaría que las Fuerzas Aéreas demostraran que esto es un error”, agregó.

Lo que está claro es que Washington ha estado “pisando el acelerador” con respecto a la producción de diseños aeroespaciales nuevos y mejorados desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente.