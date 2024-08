"La extrema derecha ha conseguido erigirse en Alemania como representante del descontento con el sistema democrático"

¿En qué medida el atentado de Solingen beneficia a AfD en las elecciones de Sajonia y Turingia?

El atentado de Solingen enfoca aún más el debate de la campaña electoral en el tema de la migración y sobre todo en los problemas de la administración para expulsar a los inmigrantes cuya solicitud de asilo ha sido denegada. Al igual que ha sucedido con otros casos, el autor del atentado debería haber salido del país hace meses, lo que apoya los argumentos de AfD sobre la falta de capacidad del "sistema" y la necesidad de cambios radicales.

¿Por qué cala tan profundamente el discurso de la extrema derecha en los Länder de la ex RDA?

La extrema derecha ha conseguido erigirse como representante del descontento con el sistema democrático actual y como opción para un cambio radical. Gran parte de los electores no son xenófobos pero están descontentos y piden un cambio, aunque en qué debe consistir este cambio queda muy difuso. En esta situación encaja bien el discurso populista de AfD. Otras explicaciones son la falta de poder de integración de los demás partidos (apenas hay personas que se afilien a partidos) y una gran volatilidad del voto en las elecciones, falta de una sociedad civil amplia, .....

SPD y CDU prometen acelerar las deportaciones de aquellos refugiados cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas y combatir más duramente la inmigración ilegal. ¿Los alemanes sienten que han sido demasiado generosos con los refugiados?

Como en otras ocasiones, en los días después del atentado se han planteado muchas propuestas pero la mayoría no son factibles. Parece que ahora el SPD y el CDU intentan ponerse de acuerdo en algunas medidas drásticas. En este sentido, el discurso sobre migración se ha endurecido en casi todos los partidos. Pero el gran problema de las deportaciones es que los países de destino como Siria o Afganistán no aceptan el retorno de sus ciudadanos o no hay contactos diplomáticos, por ejemplo en Afganistán, para organizar las deportaciones. Finalmente las capacidades de la administración y de la policía son limitadas. Además las competencias recaen en gran parte en los Länder, por lo que un acuerdo a nivel de la federación debe incluir a los Estados federado.

¿Será posible formar coaliciones en Turingia y Sajonia para aislar a AfD? ¿El cordón sanitario contra la ultraderecha aún resistirá si ganan en uno o lo dos Estados federados?

El cordón sanitario contra la ultraderecha resistirá, no estarán en el gobierno, aunque necesariamente habrá votaciones conjuntas. En Sajonia, parece que la coalición actual entre CDU, SPD y los verdes puede seguir, pero hay un conflicto grande entre el CDU y los Verdes. En Turinga, por el momento solo existe la posibilidad de una coalición entre CDU, SPD y BSW [Alianza Sahra Wagenknecht] -pero sería todo un desafío- siempre existe la posibilidad de un Gobierno en minoría, pero sería fatal para la estabilidad política.

¿Qué se juega el Gobierno federal este domingo? El SPD roza en ambas regiones el 5%.

Los partidos de la coalición ya han consumido la derrota y se están preparando para la elecciones federales en el próximo año.