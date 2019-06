Felipe González pide a la oposición que "se plante" porque el diálogo alargará "la tiranía de Maduro"

El ex presidente Felipe González advirtió a la oposición venezolana de los riesgos de sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro cuando no se tiene claro qué se quiere conseguir con ello. “Le pido a la oposición que haga el favor de plantarse”, señaló en referencia a las conversaciones que chavismo y oposición han mantenido en Oslo en las últimas semanas.

“El diálogo será para pactar reconciliar el país, no para ganar un tiempo que Venezuela no tiene”, añadió el ex dirigente socialista. “Si es para ganar tiempo, el diálogo contribuirá a profundizar el desastre político económico y social que padece Venezuela” y a “alargar la supervivencia de la tiranía de Maduro”, afirmó el mandatario.

González, que participó en el XII Foro Atlántico “Iberoamérica de cara al futuro”, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, añadió que “cuando uno se sienta en la mesa tiene que saber que los derechos no se negocian, se exigen”. Añadió que el país no tiene tiempo de negociaciones porque “los niños se están muriendo en los hospitales” y por las fronteras se están yendo miles de venezolanos a diario.

A su juicio, los militares no quieren a Maduro y la situación de descomposición del país es mucho mayor que en 2016, cuando se inició un proceso de diálogo entre ambas partes en Santo Domingo. “Estamos en el final del régimen, el problema es que no se puede predecir el día D y la hora H porque hay algunos factores que están retrasando este proceso”.

González pidió que se le dé más fuerza al Grupo de Lima y reclamó a la Unión Europea que aumente la presión mediante sanciones individuales a los líderes del régimen.

También se mostró crítico sobre la visita a Venezuela de Michele Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, donde fue recibida por Maduro. “Uno tiene que ser mucho más claro y exigente en la defensa de los principios democráticos y en la defensa de los derechos humanos”, dijo en alusión del papel de Bachelet en Venezuela.

Mario Vargas Llosa, que participó junto a González en la inauguración del foro, sostuvo que la recuperación de las democracias en América Latina se ha visto “interrumpida” por la corrupción. “Hay que combatir el populismo y la corrupción, que es un cáncer que puede destruir la democracia”. El escritor hispanoperuano añadió que "lo ocurrido en Brasil con el auge del populismo de Bolsonaro es resultado de la atroz corrupción que había infectado al país”.

Vargas Llosa alabó los avances democráticos en América Latina tras la desaparición de las dictaduras militares en los años ochenta y la implantación de la democracia en la región con las excepciones, dijo, "de Cuba, Nicaragua y Venezuela”. El premio Nobel de Literatura valoró positivamente la respuesta latinoamericana “de apoyo a la democracia venezolana” y el papel “magnífico” de la Organización de Estados Americanos” en esta crisis.