Israel lanza una ofensiva diplomática para aislar a Irán

«Esta mañana envié cartas a 32 países y hablé con decenas de ministros de Asuntos Exteriores y figuras destacadas de todo el mundo pidiendo que se impongan sanciones al programa de misiles iraní y que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sea declarado organización terrorista, como forma de frenar y debilitar a Irán», comunicó ayer el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz. Katz escribió que lidera «el ataque político contra Irán», después de que la República Islámica lanzara contra Israel unos 350 misiles y drones el sábado pasado que fueron interceptados en su mayoría por Israel y una coalición internacional promovida por Estados Unidos con países occidentales y Oriente Medio.

Irán dijo que su primer bombardeo directo contra Israel era por «legítima defensa» después de que el 1 de abril un ataque quirúrgico matara a siete miembros del CGRI, entre ellos un comandante en Damasco, en un atentado atribuido a Israel. Katz insistía en su comunicado en que «es necesario detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde».

Mientras la diplomacia nacional e internacional está en acción, diferentes voces del Gobierno y el Ejército israelíes enfatizan que Irán no puede salirse con la suya sin recibir una respuesta adecuada. El enigma es qué es «adecuada» para Tel Aviv. Algunos países de la UE también han pedido que se amplíen las sanciones contra Irán en respuesta al ataque y el servicio diplomático comunitario comenzará a trabajar en ello.

El diputado del partido Likud Yuli Edelstein, presidente del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores del Parlamento israelí, declaró que la respuesta al ataque iraní enviará un mensaje de disuasión a Teherán.

«Tendremos que reaccionar. Los iraníes sabrán que reaccionamos. Y espero sinceramente que les enseñe la lección de que no se puede atacar a un país soberano sólo porque lo consideran factible», señaló el político.

Y añadió Edelstein: «Espero sinceramente que comprendan que no les conviene continuar con este tipo de intercambio de golpes. No estamos interesados en una guerra a gran escala. No estamos, como he dicho, en el negocio de la venganza».

Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió a Irán en una visita a las tropas en el norte del país que «los aviones de la Fuerza Aérea están operando en todas partes, los cielos de Oriente Medio están abiertos, cualquier enemigo que luche contra nosotros, sabremos golpearlo dondequiera que esté».

Por su parte, Abolfazl Amouei, portavoz del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, aseguró el lunes que la República Islámica «enfrentará cualquier agresión israelí y responderá a ella». Es más. «Estamos dispuestos a utilizar armas que no hemos utilizado antes», amenazó Amouei, según Al Mayadeen News.

Según una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén difundida ayer, la mayor parte de los israelíes desesa que el país no pierda sus alianzas internacionales en una eventual escalada. Tanto es así que un 74% se opone a un contraataque contra Irán tras su espectacular y masivo ataque del fin de semana si pone en riesgo la alianza de seguridad de Israel con sus aliados internacionales. En especial con EE UU. De los alrededor de 350 misiles y drones lanzados contra Israel por el régimen de los ayatolás, casi todos fueron interceptados antes de llegar al país en un esfuerzo de defensa coordinado entre fuerzas israelíes, estadounidenses, británicas, francesas y jordanas, al parecer junto con radares y la ayuda de los servicios de inteligencia de algunos Estados del Golfo, incluida Arabia Saudí.

La encuesta de la Universidad Hebrea se llevó a cabo del 14 al 15 de abril por internet y por teléfono, y tomó como muestra a 1.466 hombres y mujeres que representan a israelíes adultos, tanto judíos como árabes, según un comunicado de la universidad hebrea. El margen de error es de 4,2 puntos porcentuales.

Un 26% de los consultados estaba a favor de un ataque incluso si daña los lazos con los aliados. Más de la mitad, un 56% de los preguntados cree que Israel «debería responder positivamente a las demandas políticas y militares de sus aliados» para «garantizar un sistema de defensa sostenible en el tiempo», según el comunicado. El 32% de los encuestados se mostró indeciso y el 12% no estuvo de acuerdo. Asimismo, el 59% cree que la ayuda estadounidense a Israel contra el ataque iraní obliga a Tel Aviv a coordinar futuras acciones de seguridad con Estados Unidos, mientras que el 26% se mostró indeciso al respecto y el 15% no está de acuerdo.