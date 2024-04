El juicio penal contra Trump sufre un nuevo retraso con la recusación de dos miembros del jurado

El juicio histórico contra Donald Trump por el caso que investiga los sobornos presuntamente pagados por el magnate a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para ocultar la relación que ambos mantuvieron antes de las elecciones de 2016 ha sufrido un nuevo revés. El juez ha recusado este jueves a dos de los siete miembros del jurado que habían sido seleccionados tras dos días de intenso escrutinio. Quedan fuera del primer proceso penal que involucra a un expresidente de Estados Unidos.

A primera hora de la jornada, una mujer, identificada únicamente con el número 2, acabó siendo descartada después de expresar su preocupación por el hecho de que hubiera podido ser reconocida por amigos y familiares. El magistrado Juan Merchan lamentó que se tuviera que prescindir de esta persona y criticó a la prensa por haber publicado información que facilitó su reconocimiento. Pidió a los medios de comunicación que se abstuvieran de escribir sobre la apariencia física de los seleccionados.

Después del receso para el almuerzo, apenas unas horas después, Merchan se vio obligado a descartar a otro miembro del jurado, identificado con el número 4, por motivos que no trascendieron. No obstante, la Fiscalía había arrojado dudas sobre la credibilidad del testimonio de este último jurado en base a las respuestas que dio al cuestionario inicial para su selección. Según el Financial Times, el jurado número 4 no reveló al tribunal una supuesta detención por arrancar carteles de extrema derecha en los años 90.

El turbulento proceso de elección se ha desarrollado este jueves con la asistencia de Trump. Tras los últimos descartes, quedan apenas cinco jurados de los 18 (12 más seis suplentes) requeridos para que arranque el proceso en Manhattan. Parece complicado que puedan ser elegidos antes del lunes, fecha en que el juez Merchan aspiraba a comenzar el juicio propiamente dicho con la intervención de fiscales y abobados defensores.

El candidato republicano a la Casa Blanca enfrenta un juicio por 34 cargos penales de falsificación de registros comerciales por supuestos pagos realizados para comprar el silencio de Daniels por 130.000 dólares. Trump, que debe estar presente en la sala del tribunal neoyorquino durante las seis semanas que dura el juicio, sigue defendiendo su inocencia. Pero si el jurado lo declara culpable, podría pasar hasta cuatro años en prisión.