Macron lidera en El Cairo el rechazo al "plan Trump" para Gaza junto a Egipto y Jordania

Constatado el fracaso de la tregua, en pleno recrudecimiento de la ofensiva israelí y ante la falta de liderazgo europeo e internacional, el presidente francés Emmanuel Macron parece decidido a asumir en solitario la iniciativa diplomática en favor de un alto el fuego y un acuerdo político respaldado por los países árabes para el futuro de Gaza. Al reunir ayer al presidente egipcio y al rey de Jordania en El Cairo, el mandatario francés reivindicó el papel de su país en la búsqueda de una paz duradera en Oriente Próximo.

Tras el baño de masas de la víspera en las calles del mítico bazar cairota de Jan el Jalil y recibido con alfombra roja en el palacio presidencial de Al Ittihadiya, Macron respaldó en presencia primero del jefe del Estado egipcio, Abdelfatá al Sisi, y después también junto al rey Abdalá II de Jordania durante la cumbre tripartita propiamente dicha, el plan aprobado el pasado 4 de marzo por la Liga Árabe para la reconstrucción de Gaza. La cita de ayer en El Cairo sirvió también de ensayo preliminar para la cumbre de Naciones Unidas sobre Palestina prevista para los días 2, 3 y 4 de junio en Nueva York.

Además, el mandatario galo manifestó de manera explícita su rechazo a la propuesta de Donald Trump de expulsar la Franja de población palestina como condición necesaria para la reconstrucción del territorio, convertido en un erial desde el inicio de la operación militar israelí contra Hamás del que hoy se cumple un año y medio y cuyo saldo mortal supera las 50.000 personas según datos de las autoridades sanitarias locales. El 7 de octubre las autoridades israelíes se vieron sorprendidas por la infiltración en el sur de su territorio de 3.000 integrantes de las brigadas Al Qassam. La cadena de atrocidades cometidas por los miembros de Hamás se saldó con más de 1.200 personas asesinadas en unas pocas horas y el secuestro de 250 individuos.

“Francia está de acuerdo con Egipto en un punto importante, y quiero repetirlo enérgicamente: nos oponemos firmemente a los desplazamientos de población y a cualquier anexión de Gaza o de Cisjordania, que constituiría una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la seguridad de toda la región, incluido Israel”, aseguró Macron ayer en El Cairo. El mandatario francés celebró los “esfuerzos” de mediación egipcios a fin de alcanzar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza.

Además, el presidente francés condenó ayer desde la capital egipcia “el regreso de los ataques israelíes en Gaza” a partir del 18 de marzo y tras dos meses de tregua entre Hamás y Tel Aviv. Mientras Macron se reunía con los dos vecinos árabes con los que Israel mantiene en vigor sendos acuerdos de paz, los dos países que se verían más afectados por un hipotético desplazamiento de población desde Gaza -donde viven más de 2,2 millones de personas en condiciones infrahumanas-, el primer ministro Benjamin Netanyahu hacía lo propio en Washington con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, horas antes de su encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump. Una reunión que será la primera del presidente estadounidense con un líder internacional desde el inicio de la ‘guerra de los aranceles’, de la que no se ha librado tampoco su más estrecho aliado.

No habrá tregua definitiva en Gaza sin el concurso ni la mediación de los países de la región, como tampoco una solución política duradera como la defendida por la Liga Árabe sin un acuerdo con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha dejado claro que no contempla otra posibilidad que la erradicación de Hamás de Gaza y cuyas tropas en las últimas jornadas siguen haciéndose con el control terrestre de nuevas zonas de la Franja. A pesar del empeño de Trump, Arabia Saudí, que, junto a Turquía, emerge en el nuevo Oriente Medio como la gran potencia regional, ha dejado claro que no normalizará relaciones con Israel sin que vea la luz un Estado palestino soberano. Una posibilidad que se antoja más que lejana en el actual escenario regional.

Por otra parte, la mañana de ayer sirvió para que Macron y Al Sisi escenificaran el buen estado de las relaciones bilaterales y anunciaran el refuerzo de la cooperación bilateral franco-egipcia con la firma de un total de siete acuerdos en materia económica y social. Hoy martes está previsto que el presidente francés se desplace hasta la localidad egipcia de Al Arish, cerca de la frontera con Gaza. Una visita que pondrá fin a la gira de tres días de Macron a Egipto.