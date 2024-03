La Marina Militare italiana adquiere tres submarinos no tripulados israelíes y sigue su rearme como potencia naval

Italia parece decidida a que su marina de guerra no se quede atrás en su poderío militar y tiene claro que tiene que convertirse en un acto clave en el Mediterráneo para lo cual ha hecho una apuesta decidida por dotar a su fuerza naval de los medios necesarios para conseguirlo. Así, a la puesta en marcha prevista para este año de su mayor buque construido desde la II Guerra Mundial, el portaaviones LHD Triestre, llevó a cabo la compra de cazas de quinta generación F-35B para su ala embarcada y tiene en marcha la construcción de sus propios submarinos U212NFS (U212 Near Future Submarine), la unidad de rescate submarino SDO-SURS, las futuras unidades anfibias LxD, los patrulleros multipropósito de altura (PPA) de la clase "Thaon di Revel"; los futuros destructores DDX, nuevas unidades hidro oceanográficas (NIOM y NIOC), los cazaminas de nueva generación, la continuación del programa FREMM con la adquisición de otras 2 fragatas de nueva generación o las modernizaciones de mediana edad (AMV) de los destructores clase Doria y los cazaminas clase Gaeta.

A todos estos grandes proyectos ahora han optado también por incorporar a su arsenal tres submarinos no tripulados, conocidos como Blue Whale, adquiridos a la compañía israelí Industria Aeroespacial de Israel, uno de los grandes conglomerados armamentísticos del país.

La decisión de comprar estos sumergibles autónomos fue sancionada por el órgano parlamentario de Italia, uniéndose así el país al grupo de élite de armadas equipadas con importantes vehículos submarinos autónomos. Según se desprende del documento de planificación plurianual del Ministerio de Defensa italiano (Documento Programmatico Pluriennale) 2023-2025, el objetivo de esta iniciativa es "la vigilancia y recopilación de datos en áreas de intereses estratégicos nacionales directos, así como las capacidades ASW no tripuladas en apoyo de la proyección de fuerza desde el mar", junto con el control de infraestructuras submarinas como tuberías, cables y plataformas marinas.

Como se informa en la documentación de presentación adjunta, el Estado Mayor de la Armada italiana ha solicitado la adquisición de nuevas plataformas ISR/ASW AUV de largo alcance con capacidades avanzadas en términos de modularidad, resistencia y flexibilidad. Este último paquete comprende tres vehículos submarinos autónomos de gran desplazamiento (LDAUV) junto con su estación de comando y control remoto, así como un sistema de lanzamiento y recuperación que se desplegará a bordo de plataformas de superficie y submarinas. El programa también incluye cargas útiles y sistemas además de capacitación de operadores y mantenedores y apoyo logístico.

Según publicaba esta semana el digital de defensa italiano Revista Italiana Difesa (RID), la decisión se ha tomado tras finalizar un proceso de evaluación basado en la confidencialidad, fruto de la colaboración entre Italia e Israel y ha llevado a la elección del BLUE WHALE, un vehículo denominado LDAUV, en servicio desde hace algunos años en la Armada de Tel Aviv y que ya ha participado al menos en un ejercicio en el Mediterráneo realizado por la OTAN.

La cooperación se denominó IIBW (Italia-Israel Blue Whale) y se enmarca en un Acuerdo Marco y un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre cooperación en el campo de los LDAUV firmados por las Secretarías de Defensa de Italia. e Israel en diciembre de 2021.

El Blue Whale, en cuyo desarrollo también participó Israel Aircraft Industries, tiene una longitud de 10,9 m, un diámetro de 1,12 m y un peso de 5,5 toneladas. Puede operar a una profundidad máxima de 300 metros, tiene una velocidad media de 2-3 nudos y una autonomía de 30 días. La carga útil modular se compone de una serie de sensores electroacústicos, electroópticos y de radar (en un mástil elevable cuando el barco está al nivel del agua) y sistemas de comunicación.

Según la información transmitida al Parlamento, la empresa italiana CABI Cattaneo desarrollará la integración del vehículo con las plataformas de superficie y submarinas, FAAM proporcionará el paquete de baterías de iones de litio, mientras que se espera que Elettronica, aunque no se han revelado detalles, proporcione el conjunto EW que incluye señal. y equipos de inteligencia de comunicaciones. ICS Technologies proporcionará la integración de la suite de sonda y BATS Italia el soporte logístico.

Según la documentación adjunta, la cooperación se refiere a actividades conjuntas de investigación y desarrollo con el objetivo de desarrollar un IIBW con la contribución igual de empresas israelíes e italianas. A partir de estos acuerdos, el programa tiene como objetivo desarrollar competencias tecnológicas soberanas, que podrían encontrar en perspectiva potenciales aplicaciones de exportación. La misma documentación también destaca que no existen soluciones nacionales para cumplir con los requisitos operativos establecidos por la Armada italiana. El programa, según el documento presentado al Parlamento, tiene un coste global estimado de 254,3 millones de euros, de los cuales 6 millones ya han sido asignados para los dos primeros años del programa, que tendrá una duración de 13 años.

Otras armadas utilizan este tipo de dispositivos, como el caso de la US Army, que cuenta desde este año con una nueva categoría de drones que emplea una denominación nada sencilla. Orca es el primer Vehículo Submarino No Tripulado Extra Grande, VSNTEG o XLUUV si atendemos a sus siglas en inglés, del Ejército estadounidense. Boeing entregó la primera unidad de las cinco previstas el pasado diciembre y las siguientes llegarán a lo largo de los próximos meses. Y sí, puede considerarse un dron submarino autónomo extra grande con sus 26 metros de eslora (el doble que el italiano), 2,5 de ancho y 80 toneladas de peso. Paralelamente, utiliza otros dispositivos similares de menor tamaño.

España, por su parte, no tiene previsto a corto plazo la adquisición de este tipo de submarinos no tripulados, no al menos de este tamaño, aunque sí que ha adquirido otros dispositivos más pequeños como es el caso del Sparus II de la compañía catalana Iqua Robotics.

La Armada ha comprado dos unidades de este modelo por un importe de 456.254 euros. Ambos UUV, como así se conocen por sus siglas en inglés, pasarán a trabajar en las labores de las unidades de buceadores de la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM) y el Instituto Hidrográfico. Sin embargo, con sus 1,6 metros de lontigud, poco o nada tiene que ver con el Blue Whale o el Orca.