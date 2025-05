Merz afirma que Kiev tiene permiso para atacar con armas alemanas objetivos en suelo ruso

El canciller alemán, Friedrich Merz, mencionó este lunes a Alemania entre los países que ya no imponen a Ucrania la condición de no emplear sus armas contra objetivos militares situados en la retaguardia rusa, un paso que ya fue dado a finales de 2024 por países como Reino Unido, Francia y EE UU.

"Ucrania ahora puede defenderse, también, por ejemplo, atacando posiciones militares en Rusia", afirmó Merz durante el Foro Europeo de la cadena de televisión WDR, si bien evadió la pregunta de si su Gobierno entregará misiles de largo alcance Taurus a Ucrania tal y como había prometido antes de ser canciller.

"Ya no hay ningún tipo de limitaciones de rango de alcance en las armas que se le suministran a Ucrania, ni de parte de los británicos, ni de los franceses, ni de nosotros, de los estadounidenses tampoco", señaló Hace algún tiempo Ucrania no estaba en condiciones de atacar la retaguardia rusa y solo excepcionalmente lo hacía, pero ahora sí que es capaz, señaló, y habló de una "diferencia cualitativa" en la manera en la que ambos bandos libran la guerra.

El canciller denunció que Rusia ataca "sin escrúpulos" objetivos civiles como ciudades, guarderías, hospitales residencias de ancianos, algo que Ucrania no hace, afirmó Merz, que recalcó que Occidente "concede mucha importancia a que siga siendo así". "Un país que solo puede defenderse en territorio propio de un agresor no se defiende de modo suficiente", remachó no obstante.

El Gobierno de Merz, que asumió el cargo de canciller hace tres semanas, ha avanzado que recurrirá a un mayor secretismo para no poner en riesgo el suministro de armamento militar a Kiev, por lo que no ha querido pronunciarse de manera unívoca sobre los Taurus.

Su antecesor, Olaf Scholz, se negó tajantemente a suministrar estos misiles a Ucrania, con el argumento de que Rusia podía entenderlo como una implicación directa de Alemania en la guerra, pues solo militares alemanes podrían controlar y programar los Taurus.

Originalmente EE UU, el Reino Unido y Francia entregaron a Ucrania armas de largo alcance, como misiles ATACMS, Storm Shadow y Scalp, pero con la condición de que solo los emplearan contra objetivos rusos en territorio ucraniano, aunque conminaron a las fuerzas de Kiev a limitarse a golpear cerca de la zona fronteriza.