La nueva ministra del Gobierno Sirio apoya a Hamas, considera que los normeamericanos son asesinos y no cree en la igualdad de géneros

Aisha Al-Debs ha sido nombrada directora de la Oficina de Asuntos de la Mujer del nuevo Gobierno Sirio, dominado por HTS. Apoya a Hamas, está en contra de la igualdad de género y considera criminales a los funcionarios norteamericanos. Se ocupará de "los asuntos judiciales, sociales, culturales y políticos que afectan a las mujeres de Siria".

Es poco probable que el nombramiento de Al-Debs alivie las preocupaciones de los círculos más liberales de Siria o de Occidente, ya que sus propias opiniones sobre la condición y el papel de las mujeres en la sociedad. En una declaración que hizo en 2023, Al-Debs expresó su apoyo a la "colaboración" entre hombres y mujeres, pero no a la igualdad tal como la define la perspectiva liberal occidental. Al-Debs ha expresado opiniones extremistas, elogiando el terrorismo y criticando a Estados Unidos y a los regímenes árabes. Ha expresado su apoyo a Hamás y a su ala militar, ha lamentado la muerte de sus líderes y ha elogiado el ataque y las atrocidades liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, calificando el ataque como "el rey de las revueltas de la Primavera Árabe". Además, ha expresado su esperanza en la desaparición de Israel y de los regímenes árabes, y ha comentado, en el contexto del apoyo de Estados Unidos a Israel y de la guerra de Israel contra Hamás, que los funcionarios estadounidenses son "asesinos" y "criminales" que están destinados al infierno, informa Memri.

Es una musulmana devota, como lo demuestra su apariencia, la terminología que utiliza y su cuenta de Facebook, que presenta muchas citas del Corán y el Hadith y declaraciones de clérigos islamistas.

El 28 de noviembre de 2024, con el inicio de la “Operación para disuadir la agresión”, la campaña militar lanzada por las fuerzas lideradas por el HTS que culminó con el derrocamiento del régimen de Asad, Al-Debs publicó: “Nuestra revolución continúa. Esto es yihad, victoria o martirio”.

“A todos los sionistas: no olvidaremos lo que han hecho y no olvidaremos nuestra venganza. Oh, nuestros justos mártires, su sangre y sus cuerpos nos dan la fuerza y la determinación para permanecer firmes y continuar”, ha escrito.

En una publicación del 1 de agosto de 2024, Al-Debs lamentó la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en Teherán el día anterior, y escribió: "Un mártir llora la muerte de un mártir a través de su amigo martirizado. Esta es la situación de los musulmanes en las tierras de Al-Sham. Los combatientes de la yihad Ismail Haniyeh e [el fundador y líder de Hamás] Ismail Abu Shanab compitieron entre sí para ser el primero en alcanzar el martirio. Ismail Abu Shanab murió como mártir, e Ismail Abu Haniyeh se sintió profundamente, profundamente entristecido por esto..."

Al-Debs también critica a Estados Unidos por su apoyo a Israel, refiriéndose a los funcionarios estadounidenses como "asesinos" y "criminales" que deberían ser juzgados y que están destinados al infierno.