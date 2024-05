"El paso dado por Sánchez para reconocer el Estado de Palestina desafía la postura oficial de la UE"

- ¿Qué impacto tiene el reconocimiento del Estado de Palestina?

- En términos políticos, el paso dado por España, Noruega e Irlanda desafía la postura oficial de la UE, según la cual la solución al conflicto debe ser negociada por Israel y Palestina, llegando a un arreglo permanente respecto de la coexistencia de los dos Estados. Los Estados que decidieron reconocer a Palestina analizan que las posibilidades de una solución acordada de dos Estados son mínimas, después de que el Gobierno Israelí haya dicho que esta no es una salida del conflicto. Por otro lado, se puede explicar este tipo de pasos como un medio para promover la solución de los dos Estados, tal como lo explicara Orban y Arabia Saudí. De hecho, este último instó a todos los países a sumarse a la iniciativa. En términos legales, la situación no es tan simple. En Derecho Internacional, existen ciertos elementos que determinan al objeto Estado. Desde la Paz de Westfalia en 1648, el elemento constitutivo del Estado era la soberanía sobre un territorio, independiente de influencia extranjera. Así, la existencia de un Estado dependía de los elementos que lo constituían y no del reconocimiento externo necesariamente. Esta postura (teoría declarativa) fue adoptada por la Convención de Montevideo de 1933, que marca los elementos constitutivos de un Estado (territorio definido, una población permanente, un gobierno, y la capacidad de contraer obligaciones con otros Estados). Si bien el Art. 3 de la Convención dice explícitamente que la condición de Estado soberano es independiente del reconocimiento de otros Estados, lo cierto es que uno de los elementos de la Convención (la capacidad de contraer obligaciones con otros Estados) abre claramente las puertas a lo que se conoce como la teoría constitutiva. Esto es, el reconocimiento de un Estado si y sólo si este es reconocido por la comunidad internacional. En la practica, el reconocimiento de un Estado está dado por los dos elementos, tanto los objetivos (elementos constitutivos) y subjetivos (reconocimiento de sus pares).

- ¿Sin la presión de Estados Unidos este reconocimiento es un brindis al sol?

- Personalmente, no creo que esto no haya supuesto un cambio profundo en las dinámicas del conflicto. Todo conflicto armado tiene diferentes caras: la militar, la política, la económica y la legal. En este caso, podría parecer que la cara militar pudo no haber cambiado, pero la política y legal definitivamente cambiaron. No solo países fuertes de la Unión Europea reconocieron al Estado palestino, sino que Arabia Saudí, un jugador de los más importantes de la región y con el que Israel busca una normalización de relaciones diplomáticas, exige que esto suceda para avanzar en acuerdos regionales. Estos movimientos le están mostrando a Israel que, en los papeles, no hay forma de volver el reloj atrás del 7-0 y una decisión va a tener que ser tomada respecto del estatus de los palestinos en la comunidad internacional, aunque este Gobierno intente negarlo. Por otro lado, es difícil pensar que EE UU no esta presionando para que suceda.

- EE UU pide que el reconocimiento sea pactado con Israel...

- Con el presente Gobierno de Israel no es posible que haya un reconocimiento de un Estado palestino. Me refiero a la coalición como está formada, con miembros de una derecha radical que decidieron tomar medias para intentar desfinanciar a la Autoridad Nacional Palestina afectando alrededor del 65% de su presupuesto. Sin embargo, la Ley israelí permite que el Gobierno caiga por la falta de apoyo, pero sea la misma Knesset quien erija un nuevo Gobierno, sin necesidad de elecciones.