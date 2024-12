Por qué Estados Unidos quiere comprar Groenlandia: los motivos detrás de la firme decisión de Donald Trump

Quedan apenas unas semanas para que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos por segunda vez. Como viene siendo habitual, el magnate ha recurrido a sus redes sociales para anticipar cuáles serán sus prioridades de cara a esta legislatura, y entre ellas se encuentra hacerse con la isla ártica de Groenlandia.

Fue el domingo 22 cuando Trump escribió en su perfil de 'Truth Social': "A los efectos de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta". Unas palabras que si bien no hacen mención directa de su compra, sí han hecho saltar las alarmas del gobierno groenlandés.

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, no tardó en responder a las palabras del presidente entrante, afirmando: "No estamos a la venta, y no lo estaremos (...) no debemos abandonar nuestra larga lucha por la libertad, pero debemos seguir abiertos a la cooperación y al comercio con todo el mundo", recoge 'Associated Press'. Unas palabras a las que Donald Trump no ha respondido.

¿Por qué es tan importante Groenlandia?

Groenlandia se trata de una isla situada en la zona nororiental de América del Norte. Es considerada la isla más grande del mundo, aunque en ella se estima que tan solo viven en torno a 56.800 personas. Su capital es Nuuk, y en la actualidad, pese a contar con un gobierno propio, es considerada una nación constituyente del Reino de Dinamarca, de la cual obtuvo la autonomía en 1979, aunque el traspaso de competencias no se produjo hasta 2008.

Aunque históricamente haya estado vinculado al país nórdico, en la actualidad ha despertado el interés de algunas de las principales potencias, entre las que figuran Rusia, China, y Estados Unidos. Su estratégica localización, y proximidad al Ártico, ha hecho que estas quieran incrementar su influencia en la región. Algo que se explica en gran medida por la gran variedad y cantidad de recursos naturales, entre los que figuran el petróleo y gas, además de otros yacimientos de metales.

De igual manera, se trata de una región por la que pasan importantes rutas de comercio y que podría resultar clave para la defensa del territorio de Estados Unidos. El país ya cuenta con una base militar, llamada Pituffik Space, que data de los tiempos de la Guerra Fría, y en la que se llevan a cabo misiones de defensa antimisiles, y vigilancia espacial. Además, Estados Unidos considera que con su adquisición podría limitar en gran medida las aspiraciones expansionistas de China y Rusia.

Estados Unidos intentó comprar Groenlandia por 100 millones de dólares

No es la primera que un presidente de Estados Unidos muestra su intención de adquirir la isla. Aunque Trump ya defendió esta idea durante su primer mandado, en 2019, no trascendió que su gobierno hubiese hecho una oferta oficial. Quien sí hizo la oferta fue la administración del presidente Harry S. Truman, ofreciendo 100 millones de dólares. Estados Unidos cuenta con un historial expansionista a base de talonario. En 1867 adquirió lo que hoy es conocido como el Estado de Alaska, al pagar 7.2 millones de dólares a Rusia.