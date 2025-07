Irán exige garantías a EE UU de que no habrá nuevos ataques para retomar las negociaciones nucleares

Una semana después del anuncio del alto el fuego entre Israel e Irán gracias a los auspicios de Estados Unidos, el régimen de los mulás exige a Washington garantías de que no habrá nuevos ataques contra su territorio para reactivar las negociaciones sobre su programa nuclear, suspendido abruptamente con el inicio de la ofensiva bélica de Tel Aviv el pasado 13 de junio. Entretanto, aunque Teherán -más necesitada que nunca de un levantamiento parcial de sanciones económicas- asegura que desde Washington se les ha confirmado, a través de mediadores, la voluntad de la Administración Trump de retomar el diálogo, el propio presidente estadounidense mantiene ahora una posición aparentemente inflexible y cerrada a negociar.

En este sentido, el viceministro de Exteriores iraní, Mayid Tajt-Ravanchi, aseguraba ayer que la Casa Blanca “no ha dejado clara su postura”. “En este momento estamos buscando una respuesta a esta pregunta: ¿vamos a ver una repetición de un acto de agresión mientras estamos entablando un diálogo?”, se cuestionaba el alto funcionario iraní ante las cámaras de la BBC.

Sin que se haya producido variación pública aparente, el régimen de los ayatolás insistía ayer por medio de su viceministro de Exteriores en el derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos. “Se puede discutir el nivel, se puede discutir la capacidad, pero decir que no se debe enriquecer, que se debe tener un enriquecimiento cero, y que si no se está de acuerdo, se bombardeará, eso es la ley de la selva”, abundaba ayer Tajt-Ravanchi, quien recordaba además que a Irán se le “denegó el acceso a material nuclear” para su programa de investigación, por lo que debió “confiar en sus propios medios”.

Por último, el viceministro iraní de Exteriores admitió ayer “no querer la guerra”. “Deseamos entablar un diálogo y recurrir a la diplomacia, pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser cautelosos, para que no nos vuelvan a sorprender”, aseveraba ayer Tajt-Ravanchi.

Por otra parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkián, defendió desde Teherán ayer la suspensión de toda cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) por los “informes falsos” que, a su juicio, presentó su director general, Rafael Grossi, frente a las críticas internacionales contra Teherán por esta decisión, adoptada a raíz de la ofensiva militar lanzada el 13 de junio por Israel contra la República Islámica.

Además, Pezeshkián aseguró ayer que “todas las actividades nucleares iraníes estaban bajo supervisión del OIEA” mientras afirmaba que ello no ocurre con “el programa de armas nucleares del régimen sionista”, en referencia a Israel, que no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Por ello, a juicio del presidente iraní, “el reciente comportamiento de la agencia es una causa de preocupación en lo relativo a la confianza pública en Irán”, al tiempo que avanzaba que el primer paso para “restaurar la confianza dañada” pasaba por que el organismo “se ciña a sus propias leyes”. El mismo mensaje ha sido transmitido por el propio Ministerio de Exteriores iraní, cuyo portavoz defendió ayer que la cooperación con el OIEA no es posible en estos momentos debido a su postura ante la ofensiva militar de Israel y reclamó a la organización que “actúe en línea con sus deberes técnicos” y “no sea influido” por algunos de sus miembros.

Desde Washington, en la víspera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado que no entra, por ahora, en sus planes que representantes de su Administración se reúnan y negocien con sus pares iraníes a pesar de haber tendido la mano en este sentido a las autoridades de la República Islámica durante toda la escalada.

“No voy a ofrecerle a Irán nada, a diferencia de Obama, quien pagó miles de millones de dólares bajo el estúpido ‘camino a un arma nuclear JCPOA (algo que habría caducado) -en referencia a las siglas en inglés del Plan de Acción Integral Conjunto- ni voy siquiera a hablar con ellos habida cuenta de que hemos arrasado con sus facilidades nucleares”, escribía el mandatario estadounidense este lunes en la red social Truth Social.

Mientras tanto, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido --conocidos como el E3-- han condenado este mismo lunes las “amenazas” vertidas por autoridades y medios iraníes contra Grossi y reiteraban su “pleno apoyo” a la labor de la agencia y de su máximo responsable, después de que el Parlamento de Irán aprobara la semana pasada suspender la cooperación con el organismo.