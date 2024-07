¿Qué ocurriría si un candidato a la Casa Blanca muriera antes de las elecciones?

El sábado por la noche, el expresidente de EE UU Donald Trump fue sacado apresuradamente del escenario de un mitin de campaña después de que aparentemente se escucharon disparos y parecía estar herido. Si bien la campaña de Trump dijo que el expresidente está “bien”, el incidente provocó grandes conmociones en el mundo político.

“Un incidente ocurrió la tarde del 13 de julio durante un mitin de Trump en Pensilvania", informó el sábado el Servicio Secreto de Estados Unidos en un comunicado. “El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente está a salvo. Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible”.

Desafortunadamente, la posibilidad de que un candidato presidencial sea asesinado o herido no es nueva en las campañas. En 1912, el expresidente Teddy Roosevelt recibió un disparo durante un discurso de campaña en Milwaukee; aunque la bala se alojó en el pecho de Roosevelt, el expresidente inmediatamente sacó un discurso sangriento de 50 páginas que había escondido por donde entró la bala, al que atribuyó su supervivencia. Terminó su discurso con una bala en su interior.

Un incidente mucho más grave ocurrió el 6 de junio de 1968, cuando el candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy recibió varios disparos en Los Ángeles. El pistolero de Kennedy fue capturado y Kennedy fue declarado muerto al día siguiente.

El tiroteo ocurrido en el mitin de Trump en Pensilvania está siendo investigado como un intento de magnicidio del expresidente y probable candidato republicano, según informaron las autoridades. No quedó claro de inmediato si Trump recibió un disparo, pero la campaña del expresidente dijo rápidamente que estaba “bien”.

En lo que respecta a los presidentes, todos los presidentes modernos han sobrevivido a posibles intentos de magnicidio y/o incidentes planificados, incluido Trump. En 2017, el Servicio Secreto frustró un plan informado por un afiliado del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) para atacar a Trump durante las Cumbres de la ASEAN de 2017 en Filipinas.

Si bien no existen reglas que rijan lo que sucede si un candidato presidencial es asesinado, sí hay pautas generales sobre lo que sucede si un candidato muere. La Brookings Institution explica que depende de cuándo un candidato muere o no puede participar en sus elecciones.

Si aún no se han celebrado las primarias, es posible que un partido en particular deba retrasar los eventos para permitir que un nuevo grupo de candidatos entre a la arena. Si una convención ya ha seleccionado a un candidato que termina siendo incapaz de postularse, ese partido en particular tendría que seleccionar a alguien nuevo, y tanto el Comité Nacional Republicano como el Comité Nacional Demócrata tienen diferentes formas de avanzar.

El sábado, el fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldfinger, dijo que un asistente a la manifestación murió y que el presunto pistolero también murió, según la agencia Ap.