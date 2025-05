Por qué Rusia está lanzando ahora los ataques aéreos más agresivos de la guerra contra Ucrania

¿Por qué Vladimir Putin ha ordenado aumentar las operaciones aéreas contra Kiev causando decenas de muertos y heridos y sembrando el pánico en Ucrania? El presidente Volodimir Zelenski ha dicho en las últimas horas que el silencio de Estados Unidos anima al Kremlin a seguir con los ataques. Lo cierto es que las duras crítias de Donald Trump a su homólogo ruso este lunes, en las que dijo que Putin "se ha vuelto totalmente loco", tuvieron como respuesta un bombardeo de las fuerzas rusas sobre Ucrania de grandes dimensiones, con el envío de un número de drones récord.

Para el profesor de Historia Alexander Motyl, "Rusia no tiene ningún interés en una tregua o alto el fuego que estabilice el frente antes de haber asegurado completamente las cuatro provincias ucranianas que ha anexionado pero que aún no controla del todo". "Para Putin, eso equivaldría a una derrota", explica este profesor de la universidad de Rutgers, en EEUU.

En las últimas horas el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado la conquista de dos nuevas localidades en la región nororiental ucraniana de Sumi, donde las fuerzas rusas intensificaron la ofensiva tras el anuncio sobre la creación de una zona de seguridad en la frontera con Ucrania. Según el parte castrense, se trata de las localidades de Bilovody, a orillas del Snagost, y Volodymyrivka, a dos kilómetros de la región fronteriza rusa de Kursk.

Expertos del Institute for the Study of War (ISW) señalan que Putin está aprovechando los ataques contra ciudades ucranianas "para bajar la moral ucraniana y convencer a Occidente de que una victoria rusa en Ucrania es inevitable". Analistas de la BBC consideran que con esta campaña "Rusia no solo puede fabricar drones a un ritmo más rápido, sino que también está evolucionando" en su capacidad para mantener la presión de los ataques aéreos.

En el Atlantic Council, un "think tank" estadounidense, creen que el líder ruso no está interesado en un compromiso real para el alto el fuego. "Putin no tiene ningún interés real en poner fin a su invasión. De hecho, no se atreve a detenerse. Cualquier acuerdo de paz que asegure la supervivencia de Ucrania como estado independiente sería visto en Moscú como una gran derrota".

Jack Watling, un experto del laboratorio de ideas Royal United Services Institute (RUSI), va más allá y anticipad que Rusia está preparando una ofensiva de verano, lo que implica una continuación y intensificación de los ataques.