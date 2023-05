Así son los misiles de largo alcance Storm Shadow, que Reino Unido ha entregado a Ucrania, capaces de machacar la retaguardia rusa

Mientras los distintos países occidentales deciden si envían o no aviones de combate a Ucrania más allá de los viejos modelos de época soviética que algunos países del antiguo bloque del Este aún conservaban, Reino Unido ha decidido ir un paso más allá en su apoyo a las tropas de Kyiv y ha mandado misiles de crucero aire-tierra Storm Shadow, el mismo que utiliza la Royal Air Force, que tiene más de 500 kilómetros de alcance.

El Storm Shadow es perfecto ya que es es fácilmente adaptable a cualquier tipo de avión, por lo que podrían ser lanzados desde los aviones ucranianos de fabricación soviética, ya sean bombarderos Su-24 o cazas MiG-29 o Su-27.

El misil de crucero Storm Shadow pertenece a una familia de misiles que también incluye el Taurus alemán (con el que cuenta el Ejército del Aire español), el Scalp francés y un misil de exportación para clientes de Medio Oriente llamado Black Shaheen. El proyectil ha armado en el pasado a aviones de combate Tornado y cazas Mirage 2000, Rafale y Eurofighter y según expertos sería ideal para apuntar a las instalaciones rusas donde se almacenan combustible y municiones antes de enviarlas a las unidades de primera línea.

Este envío ha sido confirmado por el secretario de defensa Ben Wallace.

Los misiles de crucero Storm Shadow lanzados desde el aire pueden viajar a casi 1.000 kilómetros por hora y golpear objetivos a una distancia de unos 560 kilómetros, lo que permitiría a los aviones ucranianos alcanzar sin problemas objetivos situados en la retaguardia de los territorios invadidas o, incluso, dentro de las propias fronteras rusas. Sin embargo, según Reino Unido hay un compromiso por parte de Ucrania de no utilizar estos misiles contra territorio ruso, un paso que los países occidentales no quieren dar para no enfurecer aún más a Putin.

"La donación de estos sistemas de armas le da a Ucrania la mejor oportunidad de defenderse contra la continua brutalidad de Rusia", dijo Wallace, que añadió que "estos sistemas ni siquiera están en la misma liga que el misil hipersónico ruso AS-24 killjoy " o "incluso el misil de crucero Kalibr con un alcance de más de 2.000 kilómetros", dijo Wallace.

Los oficiales militares estadounidenses describieron el misil como "un verdadero cambio de juego desde una perspectiva de alcance".

El portavoz de Putin, por su parte, ha prometido una "respuesta adecuada" tras conocer el envío de estas armas.

Están diseñados para golpear objetivos estáticos bien defendidos como instalaciones, búnkeres y puentes y funcionan como un bombardero en picado. Navega a baja altura sobre la tierra antes de disparar alto hacia el cielo y luego caer sobre su objetivo desde un ángulo casi vertical.

Ucrania ha estado pidiendo durante meses misiles de largo alcance, pero el apoyo brindado por Gran Bretaña y otros aliados como Estados Unidos se ha limitado anteriormente a armas de menor alcance. Kiev ha estado entrenando un nuevo contingente de fuerzas y almacenando municiones y equipos suministrados por Occidente que, según los analistas, serán clave para recuperar el territorio capturado por Rusia.

"Con (lo que tenemos) podemos seguir adelante y tener éxito. Pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable -dijo Zelensky-. Así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo".