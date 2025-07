Sheinbaum confía en su "cabeza fría" para volver a esquivar los aranceles de Trump

Donald Trump ha vuelto a señalar a México. El presidente de Estados Unidos envió cartas el sábado a varios países, a diestro y siniestro, incluyendo una misiva a México en la que advertía que impondría aranceles del 30% a las exportaciones de su socio comercial a partir del 1 de agosto como castigo por no hacer "suficiente" para frenar el flujo de fentanilo a través de la frontera que une ambos países.

Trump, en la carta dirigida a Sheinbaum, dijo que México, efectivamente, se ha esforzado por "asegurar la frontera, PERO, -en mayúsculas- lo que México ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un parque de juegos del narcotráfico", advirtió.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que este fin de semana estaba de gira por algunos estados del norte de México, respondió con el mantra que tanta suerte le ha dado en su turbulenta relación con Trump: mantener "la cabeza fría".

"La carta (de Trump) establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Y nosotros creemos que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones", dijo Sheinbaum.

El Gobierno de México, que está permanentemente en contacto y negociaciones con Estados Unidos, ya había enviado una delegación para negociar un acuerdo general el viernes. El equipo negociador, compuesto por representantes de las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía, iba a resolver otros aranceles: 50% a las exportaciones de cobre y del 200% a los productos farmacéuticos. Y, además, se quedará a negociar la nueva amenaza del 30% a todas las exportaciones de México.

"Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema", recordó "la doctora" durante una visita a la comunidad indígena Yaqui en el estado de Sonora.

Hasta el momento, y ya son casi seis meses desde que Trump llegó a la Casa Blanca, este talante de calma, racionalidad y evitar caer en exabruptos o responder a las provocaciones de Trump ha beneficiado a Sheinbaum. La pregunta es si puede seguir estirando su "cabeza fría".

Sheinbaum: "El pueblo de México siempre triunfa"

"Me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México. Y el pueblo de México es resistente y valiente", dijo Sheinbaum. "Y además, siempre triunfa, el pueblo de México siempre triunfa. Y además tenemos claro qué podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no. Y hay algo que no se negocia nunca: es la soberanía de nuestro país".

Los próximos días de julio, los que restan hasta el 1 de agosto, servirán para manejar el arte de la negociación o, en el caso específico de México, el arte de convencer al equipo de Trump que la administración de Sheinbaum no tiene nexos con el narco. Y esto, quizá, es más complicado.

Las amenazas de Trump se unen a otras revelaciones que tienen en vilo a la opinión pública mexicana. Solo 24 horas antes de que Trump enviara su carta a México, Ovidio Guzmán López, hijo del fundador del cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable ante en un tribunal en Chicago de varios delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. El cambio en la declaración de este "Chapito" conocido como "El Ratón", el primero en aceptar su culpabilidad ante un tribunal de Estados Unidos, supone un giro de 180 grados en la relación de los "Chapos" con la justicia americana.

El abogado de "El Ratón", Jeffrey Lichtman, lanzó duras acusaciones contra la presidenta de México, la acusó de ser una mandataria corrupta y actuar más "como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante -en referencia al cártel de Sinaloa- que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Tendré más que decir al respecto en breve", amenazó en un mensaje publicado en la red social X, (antes Twitter).

En los círculos presidenciales se teme que el acuerdo al que ha llegado el Ovidio Guzmán con la justicia de Estados Unidos implique nueva información que implique de lleno a la actual administración mexicana o a la anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, antecesor y mentor de Sheinbaum.

A este escenario hay que sumar varios informes de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculan a varios bancos mexicanos con el lavado de dinero de los cárteles y la connivencia de PEMEX en el robo de hidrocarburos para su venta en el mercado negro, una importante fuente de financiación del narco.

En un contexto de tira y afloja sobre los aranceles, las próximas semanas serán clave para ver si Trump está escenificado su propia versión de la fábula de Pedro y el Lobo o si hay consecuencias para México.