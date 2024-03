Trump agita el guerracivilismo en Estados Unidos

En un momento de máxima tensión y crispación en Estados Unidos, cualquier pequeña chispa política o social podría desatar terribles consecuencias. Por eso, el discurso apocalíptico de Donald Trump durante un mitin de campaña en Ohio no es baladí y las reacciones tanto desde el bando republicano para restar importancia a las incendiarias palabras del exmandatario, como desde el lado demócrata para condenarlas, no se han hecho esperar. Mientras uno y otro tratan de llevar el debate a su terreno, la prensa norteamericana advierte de una realidad que muchos ciudadanos tienen en mente, pero pocos expresan por miedo a que pueda hacerse realidad, la posibilidad de que Estados Unidos esté al borde de una guerra civil.

Los discursos de Trump suelen ser bastante ambiguos, y se mueven en una fina línea que deja demasiado espacio para la imaginación. Por eso, aunque desde su propio equipo enseguida salieron a la palestra a asegurar que las palabras de Trump no eran una oda a la violencia, los demócratas aprovecharon para todo lo contrario. El equipo de campaña de Joe Biden ligó el discurso del exmandatario con el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 y les dijo a los votantes que Trump tiene una «afición por la violencia» y «sed de venganza». «Esto es lo que Trump es», aseguraba Michael Tyler, director de comunicaciones del equipo de campaña de Biden, en una entrevista televisada «un perdedor que es derrotado por más de siete millones de votos y luego, en lugar de apelar a una audiencia más amplia, duplica sus amenazas de violencia política».

Para la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi Trump podría estar buscando «exigir un baño de sangre en Estados Unidos» si no gana la reelección. Y lanzó una pregunta al aire para que se posara en el subconsciente de los ciudadanos: «¿Qué significa eso?, ¿Va a provocar un baño de sangre?».

Hasta la sobrina del exmandatario, Mary Trump, muchas veces el azote de su tío, se ha manifestado al respecto este fin de semana. Lo ha hecho a través de una publicación en las redes sociales, asegurando que «Donald Trump no merece el beneficio de la duda y esto no es una maldita broma. Su declaración es a la vez una amenaza y una promesa. Los medios corporativos deben empezar a actuar en consecuencia».

Desde el Partido Republicano han tratado de que las palabras del exmandatario no se unan a la violencia, sobre todo cuando el republicano se enfrenta a 91 cargos criminales, algunos relacionados con una posible incitación del asalto al Capitolio. Aseguran que se ha malinterpretado el mensaje y que Trump se refería a que, «si él no es reelegido, la industria automotriz se verá fuertemente afectada» porque no se llevará a cabo su plan de imponer fuertes aranceles a los automóviles que vengan del extranjero. Para el representante republicano en Ohio, Mike Turner, también está claro que son palabras en clave económica y no a una llamada al «aumento de violencia».

Pero en un momento de polarización y tensión en la sociedad norteamericana como el actual, no ser claro en el mensaje puede crear serios problemas en un año electoral complicado. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional para evaluar las amenazas del 2024, las elecciones presidenciales serán «un acontecimiento clave para posibles actos de violencia». Una previsión que casa perfectamente con la que realiza la politóloga Barbara F. Walter, que asegura que «nos encontramos más cerca de una guerra civil de lo que a nadie le gustaría», y asegura que se debe a una mezcla dañina de «extremismo, polarización política y aceptación popular de teorías conspirativas», un aumento del número de «armas de fuego en el país y milicias armadas» y la pérdida de fe en el Gobierno y el «Estado democrático liberal occidental». La cadena estadounidense CNN en un artículo de opinión escribía en referencia a una guerra interna nacional que «con Occidente al borde del colapso, los partidarios del aceleracionismo» (entendido como la teoría de que la sociedad actual es incorregible y hay que acelerar su fin para que llegue un nuevo orden), defienden «fomentar la división y la polarización mediante ataques violentos contra las minorías raciales, los judíos, los liberales, los intrusos extranjeros y las élites poderosas para producir un colapso cataclismo del orden existente y causar una segunda guerra civil».