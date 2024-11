Trump elige a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca, la primera mujer en este cargo

El virtual ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, ha anunciado este jueves los primeros nombramientos de su Administración y ha elegido a su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo. "Susie Wiles acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos, y fue una parte integral de mis exitosas campañas electorales de 2016 y 2020. Susie es fuerte, inteligente, innovadora, y es universalmente admirada y respetada", reza un comunicado. Trump, que ha dicho que Wiles "continuará trabajando incansablemente por 'Hacer EEUU Grande de Nuevo'", ha dicho, en referencia al eslogan 'Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés), ha sostenido que "es un honor bien merecido tener a Susie como la primera mujer jefa de gabinete en la historia de EEUU" y ha afirmado que no le "cabe duda de que hará" que el país "se sienta orgulloso". El 'número dos' de Trump, J.D. Vance, ha celebrado la decisión, considerando que "es una gran noticia" porque Wiles "ha sido un gran activo" para el expresidente durante la campaña y también "lo será" en la Casa Blanca. "Además, es muy buena persona. ¡Adelante!", ha reaccionado a través de su perfil en la red social X. Wiles es una activista republicana respetada en el estado de Florida, donde también se ha trabajado en la campaña de Ron DeSantis para gobernador, si bien dejó su equipo en medio de un aumento de las tensiones. El cargo de jefatura de gabinete es uno trabajo influyente dentro de la Casa Blanca, puesto que tendrá la tarea de gestionar al futuro mandatario y su equipo, que en ocasiones tiene facciones enfrentadas. Durante el primer mandato de Trump, hubo cuatro jefes de gabinete. Su primera elección, Reince Priebus, duró seis meses antes de ser sustituido por John Kelly, que desde entonces se ha convertido en un firme crítico del exdirigente estadounidense, recoge el diario 'The Hill'.