Hasta en el más pequeño de los actos públicos el Primer Ministro británico, Boris Johnson, se encuentra con ciudadanos cabreados. Aunque en este caso no fue por el Brexit. En una visita al Hospital de la Universidad Whipps Cross, un padre furioso se enfrentó a él argumentando que el sistema nacional de salud (NHS) estaba siendo “destruido” y le explicó que «mi hija estuvo a punto de morir ayer».

Durante dos interminables minutos Johnson fue acorralado por este padre que le explicó que su hija estaba siendo tratada en el Hospital de la Universidad Whipps Cross en Leytonstone y le preguntó si querría “¿esto para sus propios hijos?”. “Años y años de destrucción del NHS. Eso no es aceptable. Este pabellón no es seguro para los niños”, le espetó el individuo al político que miraba hacia los lados sin saber cómo reaccionar. El padre agregó que consideraba que “no hay suficientes personas en esta sala, no hay suficientes médicos, enfermeras, no está lo suficientemente bien organizado”. Y le gritó: “¡y ahora vienes aquí para que te vea la prensa!”. Johnson, ayudado por el director ejecutivo del hospital, Alan Gurney, aseguró que “no hay prensa aquí”.

Un portavoz del Primer Ministro reveló que el hombre estaba “muy angustiado” y que Johnson no pretendía “esconderse” de estas personas puesto que quería conocer de primera mano qué podía hacer para ayudar. Johnson le dijo al hombre: “En realidad estamos aquí para descubrir qué podemos hacer ...”. Pero él respondió: “Es un poco tarde, ¿no? Años y años y años de destrucción del NHS”.