Una operacion de alcance limitado

Trump ha amenazado con «deportar a millones de inmigrantes ilegales», ¿pero es plausible que empiecen las deportaciones y arrestos masivos en las grandes ciudades de EE UU?

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tiene capacidades limitadas para el arresto de personas en el interior de EE UU porque solo puede alinear un reducido número de agentes y porque los arrestos en las casas y en la comunidad requieren un plan extensivo y un trabajo intenso. Informes previos sugerían que el ICE tenía como objetivo alrededor de 2.000 personas en 10 ciudades. Anteriormente, las operaciones en diferentes ciudades han sido de un tamaño similar. Las próximas operaciones no van a ser mayores que las anteriores y tampoco se califican como «masivas». Acabarán resultando en miles de arrestos, no decenas de miles ni mucho menos estarán cerca del millón. Para poner en perspectiva, el ICE en los últimos dos años ha arrestado alrededor de 40.000 personas anualmente en operaciones comunes y nunca han arrestado a más de 45.000 personas de esta manera por año. En los pasados años ha habido, en total, más de 200.000 arrestos, pero la gran mayoría de estas detenciones son de gente que ya había sido arrestada, condenada a prisión por la policía local por otros crímenes y transferida a la custodia del ICE.

¿Y es legal según la actual legislación estadounidense?

El ICE tiene la autoridad para arrestar a cualquiera en Estados Unidos sin la autorización legal así como a cualquiera que no sea ciudadano y que ha cometido algún delito grave. Teóricamente, esto significa que los 10-11 millones de inmigrantes indocumentados en el país son susceptibles de ser arrestados y deportados; sin embargo, pocos de ellos serán arrestados por la falta de capacidad que he mencionado en la pregunta anterior. Además, los rumoreados «objetivos» de la operación son gente que ya ha recibido la orden de expulsión por un juez de inmigración y, por ello, pueden ser legalmente deportados sin necesidad de otro juicio; pueden apelar las deportaciones, pero raramente consiguen prosperar. El ICE también tiene la autoridad legal para arrestar y detener a cualquiera que ellos encuentren indocumentado o que pueda ser deportado por haber cometido algún crimen grave, durante el curso de las operaciones. Estos reciben el nombre de «colaterales», que son los que no eran objetivos originales de la operación.

¿Cuáles serán las consecuencias para estos ciudadanos que son detenidos y deportados?

Algunos de los que son arrestados y detenidos pueden apelar su deportación, pero la mayoría de los objetivos serán deportados rápidamente porque ya han recibido la orden de expulsión, por las razones que he mencionado en la pregunta anterior. Si ellos escogen apelar podrían quedarse mucho más tiempo detenidos, seguramente sufrirían allí y sus apelaciones no prosperarían. Puedo anticipar que muchos de ellos estarán de acuerdo en ser deportados y serán deportados rápidamente. Los demás que no sean los objetivos de la operación, «los colaterales», no tendrían una orden de expulsión existente. Ellos se quedarán detenidos más tiempo a la espera del juicio en los tribunales de inmigración. Sin embargo, los niños no pueden ser detenidos más de 20 días, y por ello, el ICE necesitará encontrar alternativas para ellos, como hoteles o si no, liberarlos con localizadores o bajo supervisión. La logística para la detención y el seguimiento de las familias con niños es difícil, esa es una de las razones por las que las operaciones se dilatan en el tiempo. Se rumorea que se debe a las objeciones del secretario de Seguridad Interna sobre cómo tratar a las familias arrestadas con niños.

Una vez deportadas, las familias harían frente a circunstancias amenazantes en sus países de origen en El Salvador, si huyen de la violencia o las amenazas en ese lugar. O pueden enfrentarse a una situación económica nefasta. Es muy probable que muchos de ellos intenten volver a Estados Unidos.

Y aún así, parece que muchos centros de detención del ICE están realmente abarrotados. ¿Debería Estados Unidos mejorar su política migratoria?

Como dije en mis respuestas anteriores, es probable que muchos de los arrestados sean deportados rápidamente debido a las ya existentes órdenes de expulsión. Aquellos que pueden ser deportados de forma rápida no afectan al espacio de los centros de detención. Los adultos que pueden estar arrestados más tiempo sí que afectan al espacio, y el ICE tendrá que decidir a quiénes detener con mayor prioridad: los que han sido arrestados dentro de Estados Unidos o la gran cifra de migrantes arrestados en la frontera. Sin embargo, las familias con niños no pueden ser detenidos por largos periodos de tiempo y los centros tendrán que tener una alternativa, probablemente cara para ellos. Recomendamos un enfoque más comunitario para monitorizar a la gente en custodia en el centro, para que no tengan que estar detenidos en unas instalaciones similares a prisiones. Recomendamos el programa de tratamiento de casos que se usaba durante la Administración Obama para proveer servicios legales, sanitarios y sociales a las familias mientras que los monitorizan y aseguran que cumplían con las órdenes de expulsión. Este programa dio resultado y fue mucho menos costoso que las detenciones.