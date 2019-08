Una oposición dividida

¿Por qué se ha contraído la economía británica? ¿Podría desembocar en una recesión de Reino Unido?

La economía se contrajo por las preocupaciones sobre el Bréxit. El crecimiento de Reino Unido se ralentizó considerablemente desde el referéndum y la continua incertidumbre, incluyendo el posible Bréxit sin acuerdo, está empeorando las cosas. La inversión está cayendo y Reino Unido se dirige hacia el fondo de los países de la OCDE en términos de crecimiento. Normalmente, una recesión se define por dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Una recesión es posible todavía para Reino Unido.

¿Podría el Parlamento derrocar con una votación de confianza a Johnson? ¿Anunciaría entonces unas elecciones anticipadas?

El Parlamento podría proponer la moción de confianza al Gobierno de Johnson cuando vuelva en septiembre, pero no es seguro que esto evite una salida sin acuerdo. La oposición intentaría formar un Gobierno de unidad nacional para reemplazar al actual, pero dudo de que consiga unirse. Si hay nuevas elecciones, Johnson podría intentar celebrarlas después del 31 de octubre, permitiendo a Reino Unido salir de la UE sin acuerdo. Algunos en el Parlamento podrían intentar forzarlo a unas elecciones antes de la fecha límite o forzarlo a una extensión hasta después de las elecciones. La Constitución no escrita de Reino Unida no es clara en estos aspectos. Desde mi punto de vista, mientras Corbyn lidere a los Laboristas, la oposición permanecerá dividida.

¿Es posible que se reanuden las negociaciones entre la UE y Londres para un acuerdo?

Probablemente no, y es totalmente culpa de Reino Unido. Johnson dice que es inaceptable la frontera que May había acordado, pero la UE ha sido clara en este aspecto, que no puede haber un acuerdo de retirada sin protección para la apertura de la frontera irlandesa. La posición de Londres es ridícula, no ha ofrecido ninguna otra solución para la frontera y ha prometido dejar el mercado único y la unión aduanera.