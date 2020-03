Betis: Juanmi Jiménez considera que el parón le esta viviendo bien

El delantero del Betis Juanmi Jiménez afirmó este lunes que, aunque “por desgracia queda un tiempo” para que LaLiga se reanude, el “parón” por la pandemia de coronavirus le está “viniendo bien”, pues el pie del que fue operado en diciembre le “está respondiendo bastante bien” en el trabajo que hace en casa.

El malagueño, que llegó libre en verano al club verdiblanco tras tres campañas en la Real Sociedad, dijo a los medios del Real Betis que lleva el confinamiento por la crisis del coronavirus “lo mejor posible” y, como todos, quiere que “todo pase lo antes posible” para recobrar “la normalidad”, pero admitió que estos días le están sirviendo para avanzar en su recuperación.

"Estoy contento por esta parte. Estoy empezando a meterle más carga al pie, y me está respondiendo", subrayó el jugador bético, de 26 años y lesionado desde finales de septiembre con una talalgia que le provocó una fascitis plantar de la que fue operado el 10 de diciembre, con lo que sólo ha jugado dos partidos esta temporada.

Juanmi, internacional absoluto criado en la cantera del Málaga y que también jugó en el Racing de Santander y el Southampton inglés, resaltó sus "ganas e ilusión" de que "vuelva la normalidad" para poder trabajar con sus compañeros y "ayudar al equipo, si no en los once partidos que quedan, en el mayor número posible".

Por su lesión, el delantero de Coín lleva a cabo "un plan de trabajo más individualizado" en su domicilio, donde los ejercicios de recuperación le ocupan "bastante tiempo" al compaginarlos con "contrastes y masajes", aunque también ve series junto a su esposa y ha retomado sus estudios de inglés.

"Cada día hago más cosas, necesitaba hacer fuerza y que me dejara de molestar. El reposo de dos semanas me ha venido muy bien. Soy optimista y me motiva ir mejorando cada día", subrayó.

Explicó que, antes del parón, empezó a trabajar "poco a poco con el grupo y en los primeros días parecía que iba mejor", pero a los "cuatro o cinco días", al aumentar la intensidad, "no podía ir al cien por cien en los gestos y apoyos, tenía como un clavo metido en el pie" que se lo impedía.

Sin embargo, según Juanmi, "ahora parece" que está "volviendo a ver la luz" y va haciendo "ejercicios con impacto" en casa, por lo que quiere ser "positivo y seguir trabajando para poder estar con el equipo" cuanto antes.

"Si todos tienen ganas de volver en una temporada rara, yo el doble. Con la desgracia de la lesión, tengo muchas ganas de salir de un túnel que parecía pequeño, pero que se me ha hecho muy largo, y ojalá pueda estar pronto ayudando con los compañeros", señaló.

El punta bético no quiere marcarse objetivos ni plazos concretos después de las recaídas que ha tenido, sino que prefiere ponerse metas "día a día" tras "una lesión poco común, rara", pues era "como si tuviera un clavo que te pega continuamente pinchazos".

Recalcó que debe seguir "paso a paso, como ahora", al estar "tolerando la carga" y resentirse menos, y asumió que, cuando vuelva a jugar, lo hará durante algún tiempo "con dolor", si bien espera que ahora sí sea soportable y le "permita competir".

Indicó que “desde fuera se sufre más” y que en muchos partidos el Betis ha “merecido mucho más”, pero no lograron “enganchar dos o tres victorias”, y se mostró partidario de acabar la temporada, aunque sea en fechas en las que antes había vacaciones, para que lo que logre cada uno se lo haya “ganado en el campo”.