La Real Sociedad muestra cómo entrena Mikel Merino con su novia

View this post on Instagram

Zirkua utzi eta gimnasiora joango gara! 🏋️‍♂️🏋️ Merino eta Lolaren txanda! . ¡Dejamos el circo y nos pasamos al gimnasio! 🏋️‍♂️🏋️ ¡Turno para @mikelmerino y Lola! . #GymChallenge #RSChallenge #AurreraReala