El Sevilla quiere a Elseid Hysaj, antiguo objetivo del Atlético de Madrid

Aunque el conjunto hispalense pretendía hacerse a coste cero por Kurzawa, el Barcelona parece haber tomado la delantera en la puja por el lateral zurdo, que termina contrato con el PSG a final de temporada. El Sevilla sigue buscando un recambio para Sergio Reguilón y se ha fijado ahora en Elseid Hysaj, futbolista al que estuvo cerca de fichar el Atlético de Madrid el pasado verano.

Si bien las altas pretensiones del Nápoles hicieron entonces que el cuadro colchonero se lanzase a por el Renan Lodi, ahora la situación de Elseid Hysaj ha cambiado. Su fichaje parece más factible que nunca y eso es algo que quiere aprovechar el Sevilla según Estadio Deportivo.

Elseid Hysaj podría ser el recambio de Sergio Reguilón en el Sevilla

Pese al parón de LaLiga Santander, el equipo andaluz ya trabaja de cara al siguiente curso y ha alcanzado un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella para hacerse con Maxime López por una cantidad cercana a los 8 millones de euros. El Sevilla ya tiene recambio para Éver Banega y busca hacer lo propio con Sergio Reguilón, que deberá regresar al Real Madrid en verano una vez finalice su cesión. No obstante, dado que el español no es del agrado de Zidane, y dado que el conjunto blanco cuenta con Marcelo y con Mendy en su demarcación, no se descarta que éste siga un año más en el Sevilla. Esto es algo que no vería con malos ojos Reguión tal y como él mismo ha reconocido.