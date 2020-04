Subasic desvela que rechazó una oferta del Sevilla

Antes de hacerse con la cesión de Bono, el conjunto hispalense intentó al veterano guardameta del Mónaco. Así lo ha reconocido el propio Danijel Subasic, que ha explicado por qué dijo no al Sevilla.

“Es cierto, tuve una oferta de Sevilla, pero la rechacé. Tuve dos más, pero en ese momento estaba lesionado y no soy de los que quiere engañar a la gente”, ha dicho el balcánico en declaraciones de las que se ha hecho eco Estadio Deportivo.

Pese a solamente haber disputado un partido con el Mónaco desde que se recuperase, Danijel Subasic ha señalado: "Me siento genial, en mis mejores años de portero a pesar de que tengo 35″.

Tras intentarlo con Danijel Subasic, el Sevilla piensa ahora en Rulli

El equipo andaluz parece que no ejercerá la opción de compra que tiene por Bono y buscará un suplente para Vaclík si es que no opta por hacer caja por éste. Vaclík termina contrato con el Sevilla en 2021 y el club de Nervión no tiene intención de renovarle, motivo por el que ya peina el mercado en busca de un nuevo portero. El primero en haber sido relacionado con el conjunto hispalense ha sido Gerónimo Rulli, cedido por la Real Sociedad en el Montpellier.

Según contamos recientemente en LAOTRALIGA, si el conjunto francés quiere hacerse en propiedad con Gerónimo Rulli deberá abonar 11 millones de euros al cuadro txuri-urdin, un precio bastante asequible si se tiene en cuenta que su cláusula es de 40.

A pesar de ello, el equipo galo quiere negociar a la baja esta cantidad y también la ficha del portero. “No puedes dar a Rulli el mismo salario que en la Real Sociedad”, decía recientemente Laurent Nicollin, presidente del Montpellier en Midi Libre. El Sevilla, por su parte, sí estaría dispuesto a ello.