Maxime López será el primer fichaje del Sevilla para la próxima temporada

El conjunto hispalense ya tiene recambio para Éver Banega. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Maxime López ha sido el elegido por el Sevilla para ocupar el hueco que el argentino dejará en el equipo. El club de Nervión ya ha alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella para que el francés se convierta en su primer fichaje para la próxima temporada.

Según Le 10 Sports, el Sevilla pagará unos 8 millones de euros por el traspaso de Maxime López. “Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”, señalaba recientemente el futbolista de 22 años.

Maxime López ha disputado un total de 27 partidos en el presente curso. Debutó en 2016 con el Olympique de Marsella, equipo con el que lleva 118 encuentros, en los que ha anotado cuatro tantos y repartido 15 asistencias.

Además de a Maxime López, el Sevilla quiere fichar a Bouna Sarr al Olympique de Marsella

El Sevilla ha aprovechado que el Olympique de Marsella está obligado a vender para ajustar sus cuentas para fichar a Maxime López. Además tendría previsto hacer lo propio por Bouna Sarr, otro futbolista de la escuadra francesa. El defensor de 28 años sería el elegido por el Sevilla para reforzar su lateral diestro, demarcación en el que la próxima temporada deberá dosificar a un Jesús Navas que ya tiene 35 años.