El Bayern de Múnich quiere pagar al Atlético la cláusula de Thomas

El conjunto rojiblanco podría volver a hacer caja a costa del equipo alemán. Si el año pasado el Bayern de Múnich pagó 80 millones de euros al Atlético de Madrid por Lucas Hernández, ahora quiere pagar los 50 que figuran en la cláusula de rescisión de Thomas Partey al Atlético de Madrid.

Thomas Partey podría salir del Atlético para ser el sustituto de Javi Martínez en el Bayern de Múnich

La crisis económica que ha desatado el coronavirus convierte al centrocampista en una ganga. Esto es algo que está dispuesto a aprovechar el Bayern de Múnich, según Mundo Deportivo, que se prepara para una profunda reestructuración y busca recambio para Javi Martínez. El principal obstáculo del conjunto germano para hacerse con sus servicios es el Arsenal, que también tiene intención de pagar la cláusula de Thomas Partey. En el Atlético de Madrid, por su parte, confían en llegar a un acuerdo para su renovación y en poder elevar su precio hasta los 100 millones.

El padre de Thomas ha animado públicamente a su hijo a cambiar de aires en busca de mejores condiciones económicas: "Le aconsejaré cualquier día que se mude, cuando haya mucho dinero porque ese es su trabajo elegido. El certificado de Thomas es jugar y obtener dinero para el desarrollo. Será prudente que mi hijo haga un movimiento que lo haga rico y también pueda hacer inversiones”. No obstante, Jacob Partey, puso en manos del cuadro colchonero su salida: “Llamé a mi hijo después de escuchar los rumores y él me dijo que los rumores son ciertos. Me dijo que están manteniendo conversaciones entre él y el Arsenal. Todo depende de la oferta que el Atlético exige. Lo que están discutiendo ahora es cómo el Atlético lo liberará”.