Agüero rememora su salida del Atlético con tirón de orejas al Real Madrid

En el verano de 2011, el delantero puso rumbo al Manchester City. Todo un alivio para el Atlético y para sus aficionados ya que Agüero había sonado para el Real Madrid. El argentino llegó a declarar “me quiero ir”, dando lugar al multitud de rumores.

La pulla de Agüero al Real Madrid: “Si un club te quiere, va a por ti”

“Yo estuve en el Atlético. Me llegaron muchas ofertas de varios clubes, pero realmente si un club te quiere, va a por ti. Cuando el City quiso apostar por mí me llamó Mancini. Yo tenía muchas cosas con el club que no voy a contar y tenía expectativas con el club, quería más. Yo me enfadaba. Era muy enojón y me pilló un periodista en Argentina en el aeropuerto y dije eso…”, ha dicho el atacante en una entrevista para El Chiringuito. Cuestionado por su futuro en el Manchester City, Agüero ha añadido: “Me queda un año y medio de contrato”.

🚨"¿Posibilidad de ir al REAL MADRID? Si un CLUB te QUIERE, VA A POR TI"🚨



➡️La ENTREVISTA EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez a @aguerosergiokun en #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/VCCoHKcJUf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 30, 2020

Atlético de Madrid e Independiente sueñan con el regreso de Agüero

El delantero de 31 años termina contrato en 2021 y el conjunto inglés solo dispondrá del próximo verano para hacer caja por él. Pese a que en agradecimiento a estos nueve años el Manchester City ve bien que agote su contrato, aunque eso implique que abandone a coste cero sus filas en junio de 2021, también escuchará ofertas si es que Sergio Agüero quiere cambiar de aires, algo que quieren aprovechar el Atlético de Madrid e Independiente.

El ‘Kun’ ha manifestado en más de una ocasión que sueña con regresar a Independiente, equipo en el que se inició como futbolista. No obstante, parece pronto para que Agüero regrese a Argentina. Descartado jugar en otro equipo en la Premier que no sea el Manchester City, el argentino podría regresar a LaLiga Santander. De ser así, el Atlético de Madrid estaría encantado de ofrecerle nuevamente acomodo en sus filas según contamos en LAOTRALIGA.