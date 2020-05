Cazorla quiere volver al Arsenal

El centrocampista de 35 años del Villarreal no olvida Londres ni lo bien que se portaron allí con él cuando cayó lesionado. Agradecido por esto, Santi Cazorla no esconde que sueña con regresar al Arsenal en el futuro.

Cazorla no sabe de qué forma regresará al Arsenal

“No sé cuál es mi legado, tendrías que preguntarle a los fans, pero quiero agradecer a todos. No sé qué haré después, me gustaría volver, tal vez como entrenador, tal vez como director deportivo, pero me gustaría volver”, ha dicho al ser cuestionado por el Arsenal en una entrevista para #Vamos.

Cazorla no se retirará y podría renovar una campaña más con el Villarreal

Santi Cazorla termina contrato con el Villarreal al final del presente curso y todo parece indicar que renovará por una temporada más con el objetivo de estar en la próxima Eurocopa. No obstante, el aplazamiento del torneo a 2021 ha supuesto un duro revés para el futbolista. “Es un poco frustrante porque tuve el sueño de ir a la Eurocopa. Soy consciente de que ya tengo 35 años y que cada día es más difícil estar en un grupo tan bueno como el equipo español. Se ha retrasado un año y soy consciente de que es mucho más complicado para mí”, reconocía Cazorla.

Queda así descartada su retirada: “Lo estaba disfrutando mucho y espero seguir haciéndolo, si se reanudan las competiciones, hasta el final de la temporada. El año que viene decidiré y veré qué me pide mi cuerpo”.