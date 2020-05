Zambo Anguissa se pronuncia sobre el interés del Real Madrid

El Villarreal no ejercerá la opción de compra de 25 millones de euros que tiene por el centrocampista de 24 años. Pese a ello, Zambo Anguissa cuenta con opciones de seguir su carrera en la Liga Santander. Uno de los equipos que está tras sus pasos, tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril, es el Real Madrid, que podría podría ofrecer al Fulham la opción de hacer caja por su futbolista siempre y cuando rebaje sus pretensiones.

Cuestionado por el interés del Real Madrid en Canal+, Zambo Anguissa ha señalado: “Yo no sé nada. No puedo confirmar nada en absoluto. No soy alguien que lee o escucha sobre los rumores. Mi agente y yo tenemos un trato. Él maneja todo lo que está a mi alrededor y yo me concentro en el campo. Al final, haremos las cuentas sobre si hay cosas interesantes, pero no puedo decir que hubo contactos sea con quien sea. Te estaría mintiendo”.

#DDLY 🎙️ - André-Frank Zambo Anguissa 🇨🇲 au @realmadrid ?



👉🏿 Révélation de la saison en #Liga 🇪🇸 avec Villarreal, le Camerounais est revenu sur cette rumeur #mercato dans DROIT DANS LES YEUX.



📌 @VinceRadureau pic.twitter.com/NO0dFdLZPK — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 23, 2020

El Levante será el rival del Real Madrid en la puja por Zambo Aguissa

El conjunto blanco busca un suplente para Casemiro y, aunque su primera opción es Camavinga, maneja otras alternativas más económicas. Una de ellas es la de Zambo Anguissa. Uno de los rivales del Real Madrid para hacerse con el centrocampista del Villarreal es el Levante. El cuadro granota busca a un futbolista en su demarcación para cubrir la posible salida de José Campaña al final del presente curso. El Levante tendría muchas opciones de hacerse con la cesión de Zambo Anguissa si el Fulham no recibe ninguna oferta satisfactoria por él, algo que podría complicar el Real Madrid