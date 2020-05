Augusto Fernández reconoce que se fue del Atlético de Madrid por dinero

El centrocampista de 34 años, que en el mercado invernal estuvo cerca de recalar en el Celta de Vigo, se encuentra actualmente sin equipo. Augusto Fernández reside actualmente en Madrid, donde ha rememorado su salida del Atlético.

“No voy a ser hipócrita, no me fui por lo futbolístico a China, tenía dos años más de contrato en el Atlético y el Cholo me quería”, ha dicho en Radio Continental. “Yo fui a competir, a entrenar. El respeto del chino no te lo vas a ganar con lo que hiciste en el pasado,con tu nombre, te lo ganas entrenando bien y rindiendo. El chino se apoya mucho en ti, porque es rápido pero tiene muchas carencias tácticas. Y si no rendís, no te ganas el respeto”, ha señalado Augusto Fernández. “El fútbol chino fue para mí una experiencia como la vida. Rara, diferente”, ha añadido.

Augusto Fernández vive actualmente en Madrid

Sobre su vida en Madrid, Augusto Fernández ha comentado: “Estoy bien aquí, tengo aquí mis relaciones, mis amigos. Hemos abierto un restaurante acá y por elección propia estoy aquí, es parrilla argentina, todo argentino casero, hecho a mano. Inevitablemente todo lo que es gastronomía u otro tipo de negocio ha entrado en ERTE”.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Iago Aspas se mostró dispuesto a acoger en el Celta de Vigo a Augusto Fernández durante el pasado mercado invernal. “Es un grandísimo futbolista, estuvo en el Atlético y una experiencia fuera de Europa. Ahora se está poniendo a tono por lo que hablo con él y sigo en las redes sociales. Tendrá que verlo el entrenador y el club. Cuando hablé con él no le pregunté por el Celta. En verano también estuve con él. Si viene, bienvenido sea para el club”, dijo. De momento, el argentino espera una oferta para volver a jugar al fútbol en España.