El Atlético y los otros equipos que amenazan la continuidad de Arambarri en el Getafe

La crisis económica que ha propiciado el coronavirus ha convertido al centrocampista de 24 años en una de las gangas del mercado. Consciente de ello, Ángel Torres mandaba recientemente un aviso a sus pretendientes: “Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido”. Y es que, como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid piensa en Mauro Arambarri como recambio de Thomas Partey. Además, el Inter de Milán y el Mónaco también amenazan con pagar su cláusula de rescisión.

El Atlético de Madrid piensa en Iddrisu Baba después de que Inter y Mónaco se hayan sumado a la puja por Arambarri

No obstante, el jugador tendría claras sus preferencias. “¿El Barça o el Madrid? “Me tira el Atlético desde chico”, dijo Mauro Arambarri hace unos años. No obstante, dado que el Inter de Milán y el Mónaco se han sumado a la puja según Mundo Deportivo, el conjunto rojiblanco también piensa en Iddrisu Baba para apuntalar su centro del campo. El futbolista de 24 años es una de las opciones que baraja el conjunto rojiblanco para relevar a Thomas Partey si éste finalmente cambia de aires en verano. El Atlético de Madrid sabe que el Real Mallorca negociará por debajo de los 45 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de Iddrisu Baba, especialmente si el cuadro bermellón termina descendiendo a Segunda División. No obstante, el fichaje de Mauro Arambarri resultaría más económico, por lo que todo parece indicar que sería la primera opción del cuadro colchonero.