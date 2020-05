El Atlético de Madrid quiere llevarse a Mauro Arambarri del Getafe

El conjunto rojiblanco tiene muchas opciones de perder a Thomas Partey este verano. Además, el futuro de Héctor Herrera es toda una incógnita por lo que el Atlético de Madrid peina el mercado en busca de jugadores en su demarcación. Uno de los futbolistas en los que se ha fijado es en Mauro Arambarri, al que sacar del Getafe cuesta 25 millones de euros. Sin duda, una interesante opción ante la crisis económica que ha propiciado el coronavirus.

Según Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid sigue a Mauro Arambarri y se plantea pagar su cláusula de rescisión. De traspasar a Thomas Partey por 50 millones de euros, el equipo madrileño podría hacer frente al fichaje del centrocampista de 24 años y obtener liquidez para afrontar otras operaciones. No obstante, dicho movimiento molestaría a Ángel Torres. El presidente del Getafe declaraba recientemente: “Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido”.

El Inter de Milán también quiere a Mauro Arambarri

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, además del Atlético de Madrid, el Inter de Milán es otro de los equipos que amenazan con pagar al Getafe la cláusula de Mauro Arambarri. De igual manera, el conjunto azulón también se expone a perder a Marc Cucurella en verano. El Getafe ejercerá la opción de compra de que tiene por el futbolista de 21 años del Barcelona, que es de 6 millones de euros, elevando su cláusula hasta los 25, cantidad a la que varios equipos están dispuestos a hacer frente.