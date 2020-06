Ayoze Pérez podría regresar a la Liga de la mano del Sevilla

El atacante de 26 años, por el que el Leicester pagó 35 millones de euros, podría tener la oportunidad de demostrar su valía en España de la mano del conjunto hispalense. Pese a que su fichaje parece inalcanzable para el Sevilla, Monchi estaría estudiando la fórmula para llevar a Ayoze Pérez al Sánchez Pizjuán.

Así lo asegura Fichajes.net, que habla del canario como uno de los objetivos del club de Nervión de cara al siguiente curso. La gran baza del Sevilla para cerrar el fichaje de Ayoze Pérez sería el retraso de la Eurocopa a 2021; y es que el atacante aspira a ser convocado por Luis Enrique: “Sería algo especial para mí, un sueño. España tiene un gran equipo con grandes jugadores, obviamente me gustaría debutar un día. Ojalá en los dos próximos años tenga la oportunidad”, dijo recientemente.

El pasado mes de octubre, cuestionado por su ausencia en las últimas listas, Ayoze Pérez señalaba: “Pues me gustaría saberlo a mi también. No lo se, obviamente yo espero que llegue mi oportunidad. Creo que el 2019 ha sido un año bonito y satisfactorio para mi en todos los sentidos y bueno, sigo esperando esa oportunidad y peleando en una liga tan difícil y competitiva como la Premier. Se suman varios factores que me hacen pensar que puede ser que la oportunidad este cerca”.

Los números de Ayoze Pérez que han llamado la atención del Sevilla

El canario ha disputado 31 partidos con el Leicester en el presente curso, equipo con el que ha registrado 7 goles y 5 asistencias. Estos números no han pasado desapercibidos para la dirección deportiva del Sevilla encabezada por Monchi.