Monchi se muestra arrepentido por no haber dejado que Marcelino triunfase en el Sevilla

Como ya hiciera el pasado mes de febrero, el director deportivo del conjunto hispalense ha lamentado el paso del técnico cántabro por el club de Nervión. Según ha reconocido el propio Monchi, él es el principal culpable de que Marcelino García Toral no triunfase en el Sevilla.

“Que no funcionara Marcelino en el Sevilla fue responsabilidad de Monchi, porque no supe hacerle una plantilla con los jugadores y perfiles que necesitaba. Marcelino es un gran entrenador que en el Sevilla fue víctima de un error del director deportivo”, ha dicho el de San Fernando a los medios oficiales del Sevilla.

El lamento de Monchi por el paso de Marcelino por el Sevilla

Ya el pasado mes de febrero, tal y como contamos en LAOTRALIGA, Monchi decía lo siguiente al respecto: “El momento crítico es sentarte con el entrenador y decidir el perfil. Uno de mis mayores fracasos fue mi relación con Marcelino. Solo estuvo seis meses y asumo mi culpa porque no fui capaz de hacer lo que me pedía y adaptarme a sus perfiles de juego. Interpreté subjetivamente y los jugadores no eran del perfil de Marcelino. Y eso es un error”