Xavi quiere llevar a Santi Cazorla al Al Sadd

Al igual que la pasada campaña, el equipo que entrena Xavi Hernández, tentará al centrocampista de 35 años para que ponga rumbo a Catar. Santi Cazorla termina contrato con el Villarreal a final de temporada y, aunque el submarino amarillo pretende renovarle, no se descarta que éste inicie una nueva aventura de la mano del Al Sadd.

La Eurocopa, gran obstáculo del Al Sadd para llevar a Santi Cazorla a Catar

Al menos así lo ha dejado entrever la Cadena SER, que ha insistido en el fuerte interés de Xavi Hernández de contar con el asturiano en su plantilla. No obstante, se antoja difícil que Santi Cazorla termine poniendo rumbo al Al Sadd si tiene como objetivo estar con España en la próxima Eurocopa.

“No me planteo nada a largo plazo, y menos con 35 años. Acabaré la temporada y veré que me pide el cuerpo porque cada día que me levanto las sensaciones son diferentes. Siempre dije que volvía aquí para jugar a mi mejor nivel y cuando vea que no estoy ni a un 80% me echaré a un lado y dejaré paso a la gente joven . A día de hoy estoy contento, pero la edad se nota, la lesión esta ahí y cada vez cuesta más. No me planteo nada ahora, pero está claro que jugar en Europa es un plus para cualquier futbolista. Decidiré este verano”, decía Santi Cazorla al ser cuestionado por su futuro recientemente.

Aahora un nuevo incentivo para el centrocampista para renovar con el Villarreal será el aplazamiento de la Eurocopa; y es que parece complicado que pueda ser convocado por Luis Enrique si decide emprender una nueva aventura en Catar de la mano del Al Sadd.