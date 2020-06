Augusto Fernández, fichaje inminente del Cádiz

Al igual que ha hecho el Celta de Vigo con Nolito, el equipo andaluz se reforzará para afrontar la recta final del campeonato con el centrocampista de 34 años. Augusto Fernández ocupará la ficha libre que deja Luismi Quezada y firmará para lo que resta de temporada y otra más.

Según El Diario de Cádiz, el acuerdo es total y su fichaje será oficial una vez que llegue el transfer procedente de la Federación China. Augusto Fernández, ex del Celta de Vigo y del Atlético de Madrid, se encontraba sin equipo tras haber terminado contrato en enero con el Beijing Renhe. Antes que al argentino, el Cádiz había sondeado a Mikel San José, del Athletic, como posible recambio de Luismi Quezada.

Recientemente Augusto Fernández reconocía que se fue del Atlético de Madrid por dinero. “No voy a ser hipócrita, no me fui por lo futbolístico a China, tenía dos años más de contrato en el Atlético y el Cholo me quería”, comenzó diciendo. “Yo fui a competir, a entrenar. El respeto del chino no te lo vas a ganar con lo que hiciste en el pasado,con tu nombre, te lo ganas entrenando bien y rindiendo. El chino se apoya mucho en ti, porque es rápido pero tiene muchas carencias tácticas. Y si no rendís, no te ganas el respeto”, señaló Augusto Fernández. “El fútbol chino fue para mí una experiencia como la vida. Rara, diferente”, añadió Augusto Fernández.

Hasta que se ha concretado su fichaje por el Cádiz, el argentino residía en Madrid: “Estoy bien aquí, tengo aquí mis relaciones, mis amigos. Hemos abierto un restaurante acá y por elección propia estoy aquí, es parrilla argentina, todo argentino casero, hecho a mano. Inevitablemente todo lo que es gastronomía u otro tipo de negocio ha entrado en ERTE”.