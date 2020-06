El Atlético de Madrid piensa en tres jugadores de la Liga para relevar a Thomas Partey

Parece un secreto a voces que el centrocampista abandonará el conjunto rojiblanco en verano para iniciar una nueva aventura en la Premier de la mano del Arsenal, que abonará su cláusula de 50 millones de euros. Consciente de ello, el Atlético de Madrid ya peina el mercado y ha identificado tres posibles recambios a Thomas Partey en la Liga Santander.

Arambarri, Baba y Anguissa, posibles sustitutos de Thomas Partey en el Atlético de Madrid

Sacar a Mauro Arambarri del Getafe cuesta 25 millones de euros, una opción muy asequible dada la crisis económica que ha propiciado el futbolista. No obstante, que el Atlético de Madrid intentase su fichaje molestaría a Ángel Torres, que señalaba recientemente: “Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido”. Por ese motivo el cuadro colchonero también piensa en Iddrisu Baba como posible recambio de Thomas Partey. La cláusula del centrocampista de 24 años es de 45 millones, aunque el Atlético de Madrid confía en que su fichaje le resultará mucho más asequible si el Real Mallorca termina descendiendo.

Otra opción que baraja el conjunto rojiblanco es la de Zambo Anguissa. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Villarreal no ejercerá la opción de compra de 25 millones de euros que tiene por el centrocampista de 24 años. Pese a ello, Zambo Anguissa cuenta con opciones de seguir su carrera en la Liga Santander. Si recientemente hablábamos de la intención del Levante de solicitar la cesión del camerunés, Real Madrid y Atlético podría ofrecer al Fulham la opción de hacer caja por él siempre y cuando rebaje sus pretensiones.