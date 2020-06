Mario Götze vuelve a sonar para el Atlético de Madrid

El centrocampista de 28 años no seguirá en el Borussia Dortmund la próxima temporada y varios equipos están dispuestos a ofrecerle acomodo a coste cero la próxima temporada. Uno de ellos sería el Atlético de Madrid, club con el que Mario Götze ha sido relacionado en repetidas ocasiones.

En esta ocasión, el prestigioso medio que ha relacionado al alemán con el conjunto rojiblanco ha sido Bild. Y es que fichar a Mario Götze sería una interesante opción para el Atlético de Madrid ante la crisis económica que ha propiciado el coronavirus. El cuadro colchonero no tendría que hacer frente a ningún traspaso, aunque la elevada ficha del germano, que es de 7 millones de euros, podría suponer un hándicap. El Atlético busca a un futbolista en su demarcación para que ocupe el lugar que actualmente está ocupando Marcos Llorente. De esta manera, el ex del Real Madrid regresaría a la medular. Además del conjunto rojiblanco, el Milán es otro de los favoritos para fichar a Götze.

El Atlético de Madrid podría apuntalar su centro del campo con Mario Götze y un recambio para Thomas