El Mono Burgos descarta entrenar al Real Madrid o al Barcelona

El técnico argentino ha dejado el Atlético para iniciar su andadura como primer entrenador. Mono Burgos busca equipo y lo busca en España, donde ha descartado dirigir al Real Madrid o al Barcelona.

“Primero dirigiré en España y después, algún día, si se presenta la oportunidad lo haré en River, pero nunca dirigiré a Real Madrid, Barcelona ni Boca, por mis sentidos de pertenencia, ya que de hacerlo estaría faltando a mi palabra”, ha dicho el argentino en Radio Éter.

“Ahora mi objetivo es dirigir en todo el mundo, y como dijo Marcelo Bielsa, lo único que no negocio es que no se corra. Después, un Román Riquelme podía jugar en cualquier equipo del planeta, pero como hizo Carlos Bilardo con Diego Maradona, había que armarle un equipo a su alrededor para que ellos corran menos, como pasaba con Enzo Francescoli en River”, ha proseguido Mono Burgos.

El argentino también ha hablado de sus referentes como técnico: “En aquel momento que me dijeron que tenía un cáncer y era una enfermedad que no manifestaba dolor, Aragonés me preguntó si me iba a operar, pero yo le dije que primero iba a jugar un partido que teníamos por delante. Aprendí mucho de él, y de Timoteo Griguol adquirí ese hábito de mascar chicle”.

Mono Burgos está convencido de que entrenará al Atlético de Madrid

“Mi idea es ir tranquilo. Los primeros pasos como primer entrenador los quiero dar en España porque ya tengo el crédito. Pero no sé qué pasará, hay gente buscando. ¿Entrenar al Atlético? Se dará naturalmente, como lo de River, no tengo prisa. Creo que he dejado mi semilla por donde he pasado. El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace... Mira que por el Madrid pasaron jugadores y mira cómo despidieron a Casillas. Irte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar”, señalaba recientemente en una entrevista.