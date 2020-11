Sem Westerveld se ofrece a la Real Sociedad

El hijo de Sander, el que fuera portero de la Real Sociedad, del Mallorca y del Almería, se enfrentará con el AZ Alkmaar al cuadro txuri-urdin en la Europa League. Aprovechando la proximidad del choque, Sem Westerveld ha lanzado un guiño al conjunto donostiarra, donde le gustaría jugar algún día.

“Allí jugó mi padre, y a la Real Sociedad le sigo mucho. Si la Real Sociedad me llama, mañana mismo estoy en el avión porque es un club en el que cualquiera querría jugar. Para mí sería muy especial, y más tal y como está jugando ahora, con lo que espero que esta vez puedan ganar LaLiga”, ha dicho el guardameta de 18 años, nacido en San Sebastián, en una entrevista para Mundo Deportivo.

La continuidad de Moyá cerraría a Sem Westerveld la puerta de Real Sociedad

El guardameta de 36 años termina contrato al final del presente curso y entre sus planes no está la retirada. Miguel Ángel Moyá quiere seguir en activo y le gustaría continuar en la Real Sociedad pese a estar actualmente a la sombra de Álex Remiro.

Cuestionado por la confianza de su entrenador el balear señalaba recientemente: “No me ha prometido que vaya a jugar más partidos. Y creo que hace bien. Imanol va por sensaciones. Ya me dijo que estuve a punto de jugar algún que otro partido, pero que Remiro estaba bien. Imanol hace las alineaciones para ganar. Mi deseo es que esta no sea mi última temporada, y si no lo es, y encima es en la Real, pues mucho mejor. Tengo la ilusión de seguir, aportar en todo lo que sea posible, y jugar. Estoy con ganas”.