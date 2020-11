Marc Roca reconoce que se truncó su fichaje por el Atlético de Madrid

El centrocampista de 24 años recaló el pasado verano en el Bayern de Múnich a cambio de 15 millones de euros. Pese a que el Atlético de Madrid tenía un acuerdo con el Espanyol para hacerse con Marc Roca por esa cantidad, finalmente no terminó haciendo frente a su fichaje.

Ver también La Otra Liga .El Atlético de Madrid quiere fichar a Carlos Soler al Valencia

Cuestionado sobre el Atlético de Madrid en una entrevista para el diario MARCA, el catalán ha señalado: “Hubo un momento en el que la opción estaba cerca, pero finalmente no se dio y sí que salió la oportunidad de estar aquí en Múnich. Estoy muy feliz de estar aquí, no creo que pueda estar en mejor sitio”.

Tras su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid, Marc Roca ha recalado en el Bayern de Múnich

Además de hablar del Atlético de Madrid, Marc Roca ha hecho alusión al poco protagonismo que está teniendo en el Bayern de Múnich: “Es tiempo de ponerme a tono y de trabajar. Sé que la posición de 6 es delicada en cualquier equipo y soy consciente de que debo evolucionar. Flick me pide que juegue rápido, que me posicione bien y sea agresivo en el robo. Tengo la sensación de que la intensidad en Alemania es más elevada . Pienso que el perfil de jugador el Bayern me encaja perfectamente. Es mi estilo de fútbol, un equipo que controla los partidos, que tiene posesión de pelota, que tiene una mentalidad muy positiva. Espero estar aquí muy bien”.

Precisamente era Flick el que explicaba recientemente el poco protagonismo de Marc Roca. “Se necesita tiempo para interiorizar los automatismos. Él trabaja bien en los entrenamientos, tiene una actitud muy profesional. La situación de integrarlo en la alineación no se ha dado todavía”, decía el técnico de Bayern de Múnich.