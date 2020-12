El Manchester United ofrecerá a Eric Bailly al Villarreal para hacerse con Pau Torres

Cada vez son más los equipos que amenazan la continuidad del central de 23 años en el Villarreal. Si bien el Real Madrid parece el gran favorito para hacerse con Pau Torres, especialmente si vende a Varane en verano, el internacional español también tiene buen cartel en la Premier. Allí, el Manchester United tiene previsto ofertar por él y pretende incluir a Eric Bailly para abaratar la operación.

Eric Bailly jugó en el Villarreal antes de fichar por el Manchester United

Si bien la cláusula de Pau Torres, que es de 65 millones de euros, es asequible para el conjunto inglés viendo el precio que otros equipos piden por sus centrales, considera que Eric Bailly podría ser la llave que lleve al defensor a Old Trafford. Y es que, incluyendo al costamarfileño en la operación, el Villarreal tendría recambio para Pau torres; y no un recambio cualquiera, sino un jugador conocedor del club y con experiencia en LaLiga Santander. Y es que Eric Bailly jugó la temporada 2015-2016 en el submarino amarillo. Tras esa campaña fue fichado por el Manchester United por 40 millones de euros. Ahora, según TEAMtalk, podría volver a Castellón como parte de la operación que está llamada a llevar a Pau Torres a Old Trafford.

Precisamente, Varane ha sido relacionado también con el Manchester United, por lo que dependerá del conjunto inglés que el Real Madrid se lance a por Pau Torres. De no hacerlo, tendrá más opciones de cerrar su fichaje, aunque el defensor cuenta con más equipos tras sus pasos.