Víctor Sánchez del Amo pregunta al Gobierno si continúa la pandemia

El entrenador madrileño ha reaccionado en Twitter a las supuestas palabras del que fuera vicepresidente de Pfizer. Según Michael Yeadon “la pandemia ya ha terminado” y “no hay necesidad de poner vacunas”. Víctor Sánchez del Amor, por su parte, ha exigido al Gobierno que verifique esta información.

“¿Alguien experto puede verificar esta información? Viniendo de un alto ejecutivo científico durante años en Pfizer, parece una voz a tener en cuenta y más aún con afirmaciones como ‘La pandemia ha terminado’”, ha escrito el madrileño en Twitter.

Aprovechando la ocasión, Víctor Sánchez del Amo ha lanzado varias preguntas al Gobierno: “¿A qué expertos hacemos caso? ¿Hay pandemia o ya no? ¿Hay que vacunarse o no? ¿Hay efectos secundarios graves de las vacunas? Es muy difícil entender lo que está pasando si no nos explican bien”.

Hola @sanidadgob ⁉️

Por favor ¿podrían ayudar a resolver algunas dudas?

1. ¿A qué expertos hacemos caso?

2. ¿Hay pandemia o ya no?

3. ¿Hay que vacunarse o no?

4. ¿Hay efectos secundarios graves de las vacunas?

🙏🏻 Es muy difícil entender lo que está pasando si no nos explican bien https://t.co/Egi91m9swK — Víctor Sánchez Del Amo (@Victor_SDA) December 8, 2020

El técnico no ha tardado en ser criticado en redes sociales. “Con datos tan obvios, siendo un personaje público, es improcedente enredar”, le ha dicho uno de sus seguidores. “Yo no veo datos obvios, más bien contradictorios, de ahí las dudas”, ha respondido Víctor Sánchez del Amo a este usuario.

Víctor Sánchez del Amo ya criticó el plan de desescalada del Gobierno

El que fuera futbolista del Real Madrid y exentrenador del Málaga se mostró muy crítico en las redes sociales con el Gobierno hablando de sus particulares fases de la desescalada, en las que, para él, la palabra “mentir” es el denominador común. Fue el pasado mes de mayo, cuando también habló de “chiringuitos políticos en España”.