El Valencia se suma a la Real Sociedad a la puja por Jesse Lingard

Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que la Real Sociedad había comenzado a negociar con el extremo de 27 años, y que éste veía con buenos ojos recalar en LaLiga Santander, un nuevo equipo español está dispuesto a ofrecerle acomodo. Y es que el Valencia se ha sumado en las últimas horas a la puja por Jesse Lingard.

El inglés termina contrato a final de temporada con el Manchester United y, dado que no entra en los planes de Solskjaer, no se descarta que en Old Trafford le concedan la carta de libertad para facilitar que emprenda una nueva aventura a partir de enero. Esto es algo que, según Fichajes.net, no quiere desaprovechar el Valencia, que limitado económicamente, ve como una oportunidad el poder hacerse con Jesse Lingard a coste cero.

La Real Sociedad, favorita por delante del Valencia para cerrar el fichaje de Jesse Lingard

Precisamente el plano económico, y su situación en la tabla, podrían ser las bazas que jugase la Real Sociedad para cerrar su fichaje. Y es que el conjunto donostiarra puede, además de pagar una cantidad simbólica por su traspaso, ofrecerle una mayor ficha. Además, el cuadro txuri-urdin es el segundo clasificado de LaLiga Santander y parece contar con más opciones que el Valencia de disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Si bien Celtic y Rangers también están tras los pasos del inglés, a Jesse Lingard, a éste le seduce la opción de poder recalar en LaLiga Santander, y más si es para recalar en clubes como la Real Sociedad o el Valencia.