La Real Sociedad puede dar la campanada llevándose a Jesse Lingard del Manchester United

El conjunto donostiarra, que ya se mostró ambicioso en verano firmando a David Silva, buscará reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato. Y es que la Real Sociedad es el segundo clasificado de LaLiga Santander, algo que anima al cuadro txuri-urdin ha intentar sacar a Jesse Lingard del Manchester United.

Según Sky Sports, el extremo de 27 años no entra en los planes de Solskjaer y ve con buenos ojos poner rumbo a la Real Sociedad, club con el que ya conversa. El Manchester United, por su parte, tratará de hacer caja por Jesse Lingard ya que éste termina contrato al final del presente curso.

Si bien Celtic y Rangers también están tras los pasos del inglés, a Jesse Lingard le seduce la opción de poder recalar en LaLiga Santander, y más si es para sumarse a un proyecto tan ambicioso como el de la Real Sociedad.

La Real Sociedad intentó fichar a Ferran Torres antes que a Jesse Lingard

Tras la lesión de Martín Merquelanz, la Real Sociedad solicitó al Valencia la cesión de Ferran Torres. Finalmente la operación no pudo concretarse. El motivo por el que Ferran Torres no recaló en el conjunto vasco fue porque Marcelino García Toral se opuso a su salida. El técnico asturiano contaba con él y, dado que la Real Sociedad intentó su fichaje el pasado 31 de agosto de 2018, el Valencia no disponía de margen para fichar un recambio de garantías para él. Ferran Torres terminó jugando un toral de 37 partidos a sus órdenes en la que sería su penúltima temporada en el conjunto che.