Atlético, Real Madrid y Barcelona ya saben cuánto les costaría fichar a Fabián Ruiz

El centrocampista de 24 años podría cambiar de aires en verano. Fabián Ruiz se ha negado a extender su contrato más allá de 2023 porque quiere regresar a España y el Nápoles escuchará ofertas por él. Atlético, Real Madrid y Barcelona serían los favoritos para hacerse con sus servicios.

Ver también La Otra Liga .Dan por hecho el fichaje de Marcos Alonso por el Atlético de Madrid

Según La Gazzetta dello Sport, el Nápoles no negociará por debajo de los 50 millones de euros por Fabián Ruiz. Cabe señalar que el Atlético ya ofreció dicha cantidad por él el pasado verano. Entonces, el ex del Betis, habló con su entrenador, con Gatusso, y le dijo: “Míster, no hay tentación, me quedo con gusto”.

Fabián Ruiz se negó a dejar el Nápoles sin que el equipo italiano pudiera fichar un recambio para él. No obstante, de cara al próximo verano o de cara al siguiente no quiere cerrar la puerta a su regreso a LaLiga Santander, una opción que le ofrecerían el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona.

Fabián Ruiz no es el único objetivo del Atlético de Madrid en el Nápoles

El Nápoles, que es uno de los equipos que pujará junto al Tottenham de Mourinho por Diego Costa, tiene previsto desprenderse de Milik y también de Fernando Llorente, dos opciones que baraja el Atlético de Madrid como recambio del de Lagarto. Aunque la que más gusta es la de Milik, el Nápoles está pidiendo 15 millones de euros por él, un esfuerzo demasiado elevado para el cuadro colchonero si se tiene en cuenta que el polaco también termina contrato a final de temporada. Un esfuerzo que sí que está dispuesto a hacer la Juventus, lo que ha llevado al Atlético de Madrid a fijarse en Fernando Llorente, que resultaría mucho más asequible.